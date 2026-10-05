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Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio

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A seleção portuguesa alcançou um marco inédito na Liga das Nações, mas o ambiente interno continua dominado pela delicada ausência do seu principal símbolo.

Криштиану Роналду
Photo: commons.wikimedia.org by Ruben Ortega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Криштиану Роналду

No seu primeiro jogo em casa sem Cristiano Ronaldo, Portugal derrotou no domingo a Noruega por 2-1, tornando-se a primeira seleção a chegar aos quartos de final da Liga das Nações da UEFA.

A situação em torno de Cristiano Ronaldo continua a ser um dos principais assuntos do futebol português. Depois de um conflito com o selecionador Jorge Jesus, o avançado de 41 anos deixou a seleção. A seleção portuguesa parece estar a trabalhar incansavelmente para convencer Cristiano Ronaldo a regressar, mas para um último jogo.

A ideia é que CR7 jogue uma partida de despedida perante os adeptos portugueses, dando-lhe a oportunidade de se despedir em campo e terminar o seu percurso de sucesso internacional.

"Cristiano Ronaldo é o nosso capitão e o símbolo da seleção nacional. Estou confiante de que tudo se resolverá da melhor forma. Todos queremos que a situação seja resolvida com calma e com o respeito que Cristiano merece", afirmou o jogador da seleção portuguesa João Cancelo.

Outro jogador, Nuno Mendes, escreveu nas redes sociais que os jogadores da seleção estão "mais focados naquilo que precisamos de fazer agora e naquilo que o selecionador nos quer oferecer".

"Quanto ao resto, isso não depende de nós. Teremos todo o gosto em receber qualquer jogador que se junte a nós", escreveu o jogador.

Depois disto, Cristiano deixou de seguir Mendes nas redes sociais.

O selecionador português, Jorge Jesus, afirma que Cristiano continua a ser um jogador que pode ser convocado. No entanto, ele próprio precisa de estar pronto para regressar.
De acordo com Jesus, o conflito foi "muito exagerado" e surgiu de um "mal-entendido". Jorge Jesus também respondeu aos pedidos de desculpa após a saída de Cristiano Ronaldo:

"Pedir desculpa porquê? A quem e porquê? Assumo a responsabilidade pela minha decisão e pelo que aconteceu, mas pedir desculpa porquê? Isso é absurdo.Eu sou o treinador. Convenço quem eu quiser. Não peço a opinião de ninguém sobre quem escolho ou quem joga."

O próprio Ronaldo ainda não se pronunciou sobre a possibilidade de um regresso.

"Ele compreende que tudo tem um fim — nada dura para sempre", disse Jesus. "Mas gostaria que ele se retirasse da seleção por vontade própria." Quando o convoquei pela primeira vez para a seleção, disse que precisava dele. Independentemente de jogar ou não, preciso dele. Isso continua a ser verdade hoje."

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tentou persuadir Ronaldo a regressar, dirigindo-se-lhe através dos meios de comunicação portugueses: "É o maior jogador de todos os tempos, um futebolista que se dedicou ao futebol português durante mais de vinte anos. Hoje, é um verdadeiro símbolo da identidade portuguesa."

Leia mais: Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030

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