Deputado Helio Lopes Oficia CBF para que Neymar Seja Convocado à Copa

Acredite quem quiser: neste picadeiro democrático sem fim, o espetáculo está apenas no início comparado ao que vem adiante até outubro, quando a ¨festa da democracia¨ da república bananeira atingirá o ápice

Photo: flickr.com by Agência Brasil Fotografias, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Неймар

Enquanto, com vistas às eleições de outubro, lulistas e bolsonaristas já começam a ¨pegar-se¨ em todo o País (exatamente como quer cada um dos lados políticos em busca de poder, através de histeria ofuscando todo o ¨nada¨ que ambos historicamente têm a oferecer ao pobre Brasil) na estúpida ilusão de que seu candidato é antissistêmico entre outros subprodutos do marketing político mais baixo, eis que Vossa Excelência, deputado Helio Lopes (PL-RJ), enviou no último dia 8 um ofício à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) solicitando que a entidade considere a convocação de Neymar à Copa do Mundo de 2026.

A Pátria de Chuteiras

¨O futebol sempre foi uma das maiores expressões da alma do povo brasileiro¨, iniciou assim o comunicado ao presidente da entidade maior do futebol brasileiro, o deputado de direita.

E prosseguiu desta maneira quem deveria ser representante das reais necessidades do povo na Câmara dos Deputados, eleito para, utilizando-se do erário, aprovar medidas que visem melhorar a vida da sociedade em seu conjunto (fato que ainda parece um tanto desconhecido de ampla parte dos brasileiros):

¨Em um país marcado por desafios, dificuldades e desigualdades, poucas coisas ainda possuem a capacidade de unir milhões de brasileiros em torno do mesmo sentimento como a nossa Seleção Brasileira.

¨O Brasil é o único país presente em todas as edições da Copa do Mundo desde 1930 e também o maior campeão da história, com cinco títulos mundiais.¨

Alegando a seleção brasileira de futebol representa memórias e afetividade à sociedade, ¨alegria, esperança e orgulho nacional¨, e que durante uma Copa do Mundo ¨o comércio cresce, o turismo se movimenta, bares, restaurantes, ambulantes, pequenos comerciantes e milhões de trabalhadores sentem os reflexos positivos da paixão nacional pelo futebol¨.

E mais que tudo, acima de fatores econômicos, mexe com ¨a emoção do povo¨, o perfeito representante da direita concluiu que ¨Neymar não é apenas um jogador¨.

Para o parlamentar, o fato de o atacente ser ¨o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira¨, ¨um dos atletas brasileiros mais conhecidos do mundo¨ e ¨símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores¨pelo que, segundo ele, recebeu ¨inúmeras manifestações espontâneas de brasileiros de diferentes regiões do país defendendo a presença de Neymar Jr. na próxima convocação da Seleção Brasileira a Copa do Mundo de 2026¨.

Helio Lopes concluiu dizendo que ele e o povo desejam ver Neymar ¨defendendo as cores da Seleção Brasileira na maior competição esportiva do planeta¨.

Afinal, justificou ele, ¨porque quando o povo fala sobre futebol, fala também sobre esperança¨.

Falar O Quê?

A pateticidade nisto é tão profunda, que desmerece maiores comentários: desenrolar-se neste assunto seria um atentado – espera-se – à inteligência do caro leitor.

O destaque sofrível é compartilhado pelo pessoal da direita enraivecida que vota em figuras como esta – a deprimente Vossa Excelência em questão, este ¨Ancelotti de chuteiras¨ é bolsonarista “roxo”: neste patético festival tragicômico do Pão e Circo, tal segmento social é bem conhecido por berrar “é meu dinheiro!” quando os mais pobres recebem um botijão de gás do Estado a cada par de meses.

Como era de esperar por parte deste setor que, doutorando em contradições, possui bem conhecida moral rancorosa que os leva naturalmente à indignação seletiva mais descarada, a direita tupiniquim faz como se nada esteja acontecendo em mais este capítulo que nada levará de memorável envolvendo a política brasileira.

Pois mais este pedaço do amargo Pão em nosso precário Circo é o menos grave diante de tanto caso de corrupção que impera neste setor “antissistêmico” que defende “valores da família, pela pátria e por Deus em favor da liberdade”.

Retórica que já não engana a tantos. E quando eles se dão conta das próprias contradições aberrantes, radicalizam-se ainda mais. Esta é a história da direita mundial.

Para nem mencionar os casos de corrupção dos deles mesmos, as próprias políticas que defendem, por exemplo pró-banqueiros com a financeirização da economia, custa muitos bilhões mais ao Estado.

Porém, por falta de inteligência, de informação ou por uma combinação de ambos – ou ainda interesses político-partidários -, tapam os olhos e a verborrágica boca diante desta simples realidade ano a ano, historicamente.

É cronicamente deprimente esta grande palhaçada que não é nada nova, e bem o gosto do grosso do brasileiro, daí sua prática indiscriminada).

Mas ainda é muito pouco diante do que há de vir no futuro próximo até outubro, quando estará a todo vapor a ¨festa da democracia¨ na maior República de Bananas da América Latina.