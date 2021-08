Como a Rússia aumentará o nível dos esportes de alto desempenho

Lyubov Stepushova discutiu o problema dos legionários nas seleções russas e a impossibilidade de caras talentosos entrarem nas seleções no estúdio do programa Ponto de Vista no Pravda.Ru com um membro do Comitê de Cultura Física, Esportes, Turismo e Assuntos da Juventude da Duma Estatal da Federação Russa Marat Bariev.

- Quando no futebol há seis pessoas - quase metade de um time - legionários, e no basquete em geral há um ou dois de nossos jogadores na quadra, surge a pergunta: os meninos vão praticar esses esportes quando entenderem que não podem chegar à seleção nacional?

Por que temos tantos legionários? Por que não proibir isso? Deixe participar um legionário, por que existem tantos deles?

- Existe o problema dos legionários, mas não é o único e não é o mais importante. Aqui, posso dizer que no pólo aquático, no hóquei em campo, praticamente não temos legionários, mas, mesmo assim, a eficácia não está crescendo. Eu próprio sou adepto, ao contrário, da descoberta, isto é, do levantamento das proibições aos legionários, porque acredito que em condições em que limitamos o número de legionários e garantimos aos jogadores locais, isso diminui a sua motivação para trabalhar, girar, melhorar suas habilidades, porque acreditam que um lugar foi reservado para eles na equipe, no clube, e por que se preocupar novamente?

Esse problema existe. E o Ministério do Esporte vai tratar do problema dos legionários.

Mas, infelizmente, esse não é o único problema dos jogadores que não conseguem se mostrar.

- Por que tudo estava bem na União Soviética? Nas Olimpíadas de 2000 - 34 medalhas de ouro, e ganhamos o esporte de jogo. Ganhamos futebol, na minha opinião, em 1988.

Ganhamos pólo aquático, basquete. Agora parece uma espécie de sonho inatingível.

O que havia na União Soviética que não existe agora nos esportes coletivos?

- Então havia um país diferente, e os princípios de treinamento, outros tipos de organização existiam.

Agora você não pode ir para o mesmo método, porque a vida é diferente. E os atletas ficaram na equipe quase o ano todo, moravam separados, estavam no campo de treinamento. Agora, isso não vai agradar a ninguém - nem aos atletas, nem às suas famílias.

Mas precisamos revisar e dominar novas técnicas. Nossos jogadores de vôlei jogam, nossos jogadores de handebol jogam em nível mundial.

Temos um bom exemplo - jogadores de hóquei. Não há grande segredo aqui, eu acho. Precisamos de uma equipe amigável, de entendimento mútuo por parte da Federação, do Ministério, do Comitê. E com um trabalho tão claro, os resultados podem ser obtidos, repito, alguns esportes nos confirmam isso.

Desenvolvimento de esportes infantis

Eu li, eles também estão discutindo no Cazaquistão agora, está tudo muito ruim lá. São oito medalhas de bronze, cerca de 86º lugar. E dizem: “Estamos investindo dinheiro em atletas específicos, mas eles não nos trazem medalha de ouro. Vamos investir no desenvolvimento do esporte infantil, para que os jovens subam daí e ganhem”.

Temos pensamentos semelhantes?

- Sem o desenvolvimento do esporte infantil e a busca de futuros talentos promissores entre as crianças, não teremos nível olímpico e não teremos Olimpíada.

No nosso país, há que admitir, muito se fez para desenvolver o desporto infantil e de massa, a infra-estrutura desportiva está a crescer, vários milhares de instalações desportivas foram construídas.

Todos os seus telespectadores, ouvintes e leitores podem confirmar que os esportes estão se desenvolvendo em suas regiões - em algum lugar melhor, em algum lugar pior, mas novas instalações estão se abrindo. Esta é a espinha dorsal do básico.

Mas no Cazaquistão, aparentemente, eles perderam um pouco este momento, eles vão corrigi-lo. O Cazaquistão teve um desempenho muito bom nos jogos anteriores.

