Real Sociedad busca ficar sozinha na liderança do campeonato espanhol

San Sebastián, 29 nov (Prensa Latina) A Real Sociedad de San Sebastián tentará hoje permanecer sozinha na liderança do campeonato espanhol de futebol, ao receber o Villarreal em uma atraente partida da 11ª rodada.

Os homens do treinador Imanol Alguacil mantêm forte pulsação com o Atlético de Madrid pela liderança do campeonato e ambos os clubes somam o mesmo número de pontos (23), embora o Real tenha um maior número de gols marcados, mas os colchoneros têm uma partida a menos.



Por sua vez, o Villarreal, terceiro da tabela, a quatro pontos da liderança, tentará reduzir a diferença em relação aos dois primeiros classificados.



O Real Madrid continuou no sábado com suas ações instáveis ​​no campeonato ao perder por 1-2 para o Alavés.



Lucas Pérez aos cinco minutos do pênalti e José Luis Mato 'Joselu' (49) marcaram os gols do clube basco na visita ao estádio de Valdebebas, e o brasileiro Carlos Casemiro fez as redes para os merengues já na parte final da partida (86).



A equipe branca, com as derrotas de Sergio Ramos e Karim Benzema, segue na quarta posição com 17 pontos, seis pontos atrás do Atlético de Madrid, segundo na tabela e na vitória por 1 a 0 em Valencia (11), sendo o líder, a Royal Society.



O elenco do colchão garantiu a segunda colocação com um gol contra do zagueiro Toni Lato, que introduziu a bola na própria baliza ao tentar limpar um passe para o centro da área do belga Yannick Ferreira Carrasco aos 79 minutos.



O Sevilla, quinto da classificação, venceu por 1 a 0 em Huesca (19), graças a um gol do marroquino Youssef En Nesyri em 83.



No minuto de silêncio que antecedeu o jogo, todos os jogadores da seleção andaluza vestiram a camisa com o número 10 nas costas, em homenagem ao craque argentino Diego Armando Maradona, falecido quarta-feira, enquanto o tango 'Mi Buenos Aires Querido'.



Já Elche, oitavo colocado no campeonato, e Cádiz (sexta), dois times recém-promovidos, igualaram um.



O argentino Lucas Boyé avançou o clube treinado pelo compatriota Jorge Almirón aos 38 minutos e aos 55 empatou para o visitante Álvaro Cervera.



Jogos da 11ª jornada:



Sexta-feira:



-Valladolid - Aumenta 1-1.



Sábado:



-Elche - Cádiz 1-1.



-Valencia - Atlético de Madrid 0-1.



-Huesca - Sevilha 0-1.



-Real Madrid - Alavés 1-2.



Domigo:



-Barcelona - Osasuna.



-Getafe - Atlético.



-Celta - Granada.



-Real Sociedad - Villarreal.



Segunda-feira: -Real Betis - Eibar.



jha / am/bj

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=36524&SEO=real-sociedad-busca-ficar-sozinha-na-lideranca-do-campeonato-espanhol