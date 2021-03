Tóquio 2021 dá luz verde para ensaios de competição

Tóquio, 29 mar (Prensa Latina) Os primeiros ensaios de competição desde o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em março de 2020, começarão logo após os organizadores anunciarem hoje medidas sanitárias para realizá-los.

Até o acendimento do caldeirão do evento de verão, no dia 23 de julho, estão previstos 18 'testes' no programa, que terá início no sábado e domingo com o rugby em cadeira de rodas.



Hidemasa Nakamura, um dos chefes da Comissão Organizadora, indicou que para garantir o normal desenvolvimento da competição, vão tentar 'limitar os contatos, os apertos de mão e manter à distância de um metro, caso não seja possível dois metros'.



Da mesma forma, gritos de apoio não serão permitidos e os espaços comuns serão ventilados a cada meia hora.



A organização do Tokyo-2021 ficará encarregada de supervisionar 14 das provas, enquanto as outras quatro serão realizadas sob a responsabilidade de federações internacionais.



Da mesma forma, as provas de atletismo, agendadas para o dia 9 de maio, no Estádio Nacional da capital nipônica, serão as únicas que receberão nas arquibancadas atletas e espectadores estrangeiros.



O último ensaio de como serão as competições olímpicas, etapa preliminar que se pratica em todos os campeonatos sob as cinco argolas, foi realizado de 6 a 8 de março de 2020, pouco antes de o Covid-19 ser declarado pandemia global.



Recentemente, as autoridades dos Jogos decidiram que não haverá espectadores estrangeiros no evento olímpico, uma medida inédita na história dessas competições.



