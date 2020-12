Tenista belga Clijsters se recusa a jogar no Australian Open

Canberra, 26 dez (Prensa Latina) A tenista belga Kim Clijsters recusou um convite dos organizadores do Open da Austrália a ser realizado de 8 a 21 de fevereiro no Melbourne Park, confirmou hoje a diretoria do evento.

Com uma nota em seu site, o comitê organizador do primeiro Grand Slam da temporada explica que Clijsters, vencedora do torneio em 2011, os informou que não participará da 109ª versão da luta.



O texto acrescenta que, como resultado de sua recusa, a lista de jogadoras do Aberto da Austrália receberá a australiana Arina Rodionova, Samantha Stosur e Destani Ayava, que aceitaram o convite.



Da mesma forma, Daria Garvrilova, Astra Sharma, Maddison Inglis e Lizette Cabrera estarão competindo em Melbourne.



O sorteio principal será feito com tenistas da estatura da americana Serena Williams, sua compatriota Sofia Kenin, detentora da última versão, a local Ashleigh Barty, número um no mundo e sua acompanhante mais próxima, a romena Simona Halep.



Também estarão presentes a ucraniana Elina Svitolina, quinto lugar no ranking universal, e a tcheca Karolina Pliskova, sexto lugar.



No caso da veterana tenista americana Serena Williams, lutará lá por seu vigésimo quarto título em um torneio Grand Slam, que igualaria a australiana Margaret Court como a vencedora principal da categoria de eventos mais importantes do circuito.



