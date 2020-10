Juventus italiana atenta à recuperação de Cristiano Ronaldo

Turim, Itália, 27 out (Prensa Latina) O treinador do clube italiano de futebol Juventus de Turim, Andrea Pirlo, garantiu hoje que aguarda o resultado do último teste no Covid-19 do português Cristiano Ronaldo, com a doença há duas semanas .

Teremos o resultado final esta noite; em primeiro lugar, espero; Então eu vou decidir, disse o treinador em conferência de imprensa sobre a possibilidade de ter o português para o jogo de amanhã contra o Barcelona espanhol pela Liga dos Campeões Europeus 2020-2021.



Certamente, após 15 dias jogando uma partida difícil não será fácil, acrescentou Pirlo, cuja equipe estreou na fase de grupos do torneio para o G chave com uma vitória por 2 a 0 sobre o Dinamo Kiev, da Ucrânia.



Por sua vez, o elenco catalão, que terá ausências notáveis ​​durante a visita ao Estádio da Juventus, como o lesionado brasileiro Philiphe Coutinho e o suspenso Gerard Piqué, liderou o 5 a 1 a estreia sobre o húngaro Ferencváros.



Há cinco dias, o jornal português Correio da Manhã noticiou que o CR7 voltou a apresentar resultados positivos para a presença do coronavírus SARS-CoV-2, causador desta doença, após o primeiro teste.



Desta forma, a reportagem da imprensa apontava então, diminuem as chances de Cristiano Ronaldo, considerado um dos melhores jogadores do mundo, jogar contra o Barça.



Os adeptos das modalidades mais universais esperam ver em campo o português e o craque argentino da equipa blaugrana Lionel Messi, cujo último confronto ocorreu há cerca de dois anos e meio.



Naquele 6 de maio de 2018, o português jogou pelo Real Madrid, e tanto ele quanto Messi, foram muitos superiores a CR7, marcaram um gol no clássico da liga espanhola de futebol que terminou em 2 a 2.



Em relação ao duelo com o Barcelona, ​​Pirlo comentou que a sua equipe deve estar muito focada e os jogadores terão que se encontrar na melhor posição para um bom jogo.



