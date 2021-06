Portugal sai do Euro

Jogou bem mas não marcou contra a Bélgica, ditando a saída precoce da excelente seleção portuguesa. Portugal sai de cabeça erguida, tendo demonstrado que joga hoje em dia com os melhores do mundo em termos de igualdade.

No outro jogo de ontem, a República Checa demonstrou porque est+a ainda na competição, deixando Holanda (com dez jogadores) de fora.

Oitavos-de-final

Dia 27

Holanda 0 República Checa 2

Holes (68), Schick (80)

Bélgica 1 Portugal 0

T. Hazard 42

Dia 26

País de Gales 0 Dinamarca 4

Dolberg (27,48), Maehle (88), Braithwaite (90+4)

Dinamarca joga com o vencedor de Holanda v. República Checa nos quartos-de-final. Mais uma vez a equipa dinamarquesa demonstrou que é uma grande equipa com talentos colectivos além dos individuais.

Itália 2 Áustria 0 (após prolongamento)

Chiesa (95)

Pessina (105)

Não é preciso jogar muito futebol, embora a Itália nem tenha jogado mal. Basta ter amigos nos sítios certos, pois a Áustria foi muito melhor. Uma grande equipa foi eliminada porque a arbitragem levou a Itália para a fase seguinte, onde defrontará o vencedor do jogo entre Bélgica e Portugal. Esperemos que seja Portugal e que no jogo com os italianos, Cristiano Ronaldo e seus compatriotas cilindrem os transalpinos.

A decisão de marcar um fora-de-jogo contra os italianos meio minuto depois, quando a Áustria já estava a montar um contra-ataque diz tudo. Quebrou o jogo dos austríacos, que até meteram a bola na rede mas foi anulado, claro.

Esta fase = Oitavos-de-final

Dia 26

País de Gales 0 Dinamarca 4

Itália 2 Áustria 0

Dia 27

Holanda v.

Holanda 0 República Checa 2

Bélgica 1 Portugal 0

Dia 28

Croácia v. Espanha

França v. Suiça

Dia 29

Inglaterra v. Alemanha

Suécia v. Ucrânia

Quartos-de-final (Últimos 8 equipas)

2 de Julho

Vencedor de Croácia v. Espanha contra vencedor de França v. Suiça

Vencedor de Itália v. Áustria contra vencedor de Bélgica v. Portugal

3 de Julho

Vencedor de País de Gales v. Dinamarca contra vencedor de Holanda v. República Checa

Vencedor de Inglaterra v. Alemanha contra vencedor de Suécia v. Ucrânia

Semi-finais

6 de Julho

Vencedores dos jogos de 2 de Julho

7 de Julho

Vencedores dos jogos de 3 de Julho

Final

11 de Julho

Vencedores dos jogos nos dias 6 e 7 de Julho

Golos (acumulados)

Golos (após 3 jogos)

Jogadores

Cristiano Ronaldo (Portugal) 5

Schick (República Checa) 4

Wijnaldum (Holanda) 3

Lukaku (Bélgica) 3

Forsberg (Suécia) 3

Países

9 Itália Immobile 2, Insigne, Locatelli 2, Pessina 2, Chiesa + 1 p.b.

9 Dinamarca Poulsen 2, Damsgaard, Christensen, Maehle 2, Dolberg Braithwaite

8 Holanda Wijnaldum 3, Weghorst, Dumfries 2, Depay 2

8 Bélgica Lukaku 3, Meunier, T. Hazard 2, De Bruyne + 1 p.b.

7 Portugal Ronaldo 5, Guerreiro, Diogo Jota

6 Espanha Morata, Laporte, Sarabia, Torres, 2 p.b.

7 Rep. Checa Schick 4, Holes

4 Ucrânia Yarmolenko 2, Yaremchuk 2

4 Alemanha Havertz, Gosens + 2 p.b.

4 Áustria Lainer, Gregoritsch, Arnautovic, Baumgartner

4 Suiça Embolo, Sefirovic, Shaqiri 2

4 Croácia Perisic 2, Modric, Vlasic

4 França 1 p.b., Griezmann, Benzema 2

4 Suécia Forsberg 3, Claessen

3 País de Gales Moore, Ramsey, Roberts

2 Inglaterra Sterling 2

Fase de Grupos

No Grupo A, após 3 jogos, Itália e País de Gales já passaram para a fase seguinte. A Suiça vai prosseguir como um dos melhores terceiros classificados, tendo 4 pontos. Turquia sai.

No Grupo B, 3 jogos. Bélgica e Dinamarca passam, Finlândia e Rússia saem

No Grupo C, 3 jogos. Passam Holanda e Áustria; Ucrânia em terceiro ligar, Macedónia sai

No Grupo D, passam Inglaterra, Croácia e República Checa em terceiro lugar. Escócia sai.

No Grupo E passam Suécia e Espanha. Eslováquia e Polónia saem.

No Grupo F, passam França e Alemanha, Portugal em terceiro lugar. Sai a Hungria.

Fase de grupos terminado

Grupos Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos a favor Golos sofridos Pontos

Grupo A

Itália 3 Turquia 0

Demirol (pb), Immobile, Insigne

Suiça 1 País de Gales 1

Embolo Moore

País de Gales 2 Turquia 0

Ramsey (42)

Roberts (90+5)

Itália 3 Suiça 0

Locatelli (26, 52)

Immobile (89)

Itália 1 País de Gales 0

Pessina (39)

Suiça 3 Turquia 1

Sefirovic (6) Irfan Can Kahveci (62)

Shaqiri (26, 68)

Itália 3 3 0 0 7 0 9

Pais de Gales 3 1 1 1 3 2 4

Suiça 3 1 1 1 4 5 4

Turquia 3 0 0 3 1 8 0

Grupo B

Dinamarca 0 Finlândia 1

Pohjanpalo

Bélgica 3 Rússia 0

Meunier, Lukaku (2)

De Bruyne nem voou com a equipe para São Petersburgo. Segundo Nieuwsblad, o jogador de futebol, em conversa com o rei Filipe da Bélgica, que participou do treinamento da equipe, disse que se preparava para o segundo jogo contra a Dinamarca.

Em 2020/2021, De Bruyne jogou 40 partidas pelo Manchester City. Na final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, o belga quebrou o nariz.

Na primeira parte, Lukaku inaugurou o marcados aos 10' e antes do intervalo, Meunier marcou o segundo (34'). Com dois golos de vantagem, a seleção belga controlou o jogo e Lukaku bisou aos 88'.

Finlândia 0 Rússia 1

Miranchuk 45+2

Aleksei Miranchuk marcou o tento da Rússia ainda antes do intervalo. Assistido por Artem Dzyuba, enviou a bola no canto superior esquerdo da baliza do lado direito da área.

Com uma posse de bola de 59% contra 41%, Rússia controlou mais o jogo, tendo 41 remates, 3 no alvo contra 11 dos finlandeses (1 no alvo) e 4 cantos contra 1.

Dinamarca 1 Bélgica 2

Poulsen (2) T. Hazard (55)

De Bruyne (70)

Dinamarca 4 Rússia 1

Damsgaard (38) Zyyuba (70, pen)

Y. Poulsen (59)

A. Christensen (79)

Maehle (82)

Finlândia 0 Bélgica 2

Hradecky (74, o.g.), R. Lukaku (81)

Bélgica 3 3 0 0 7 1 9

Dinamarca 3 1 0 2 5 4 3

Finlândia 3 1 0 2 1 3 3

Rússia 3 1 0 2 2 7 3

Grupo C

Áustria 3 Macedónia do Norte 1

Lainer Pandev

Gregoritsch

Arnautovic

Holanda 3 Ucrânia 2

Wijnaldum Yarmolenko

Weghorst Yaremchuk

Dumfries

Ucrânia 2 Macedónia de Norte 1

Yarmolenko (29) Alioski (57)

Yaremchuk (34)

Holanda 2 Áustria 0

Depay (11, pen.)

Dumfries (67)

Ucrânia 0 Áustria 1

Baumgartner (21)

Macedónia N 0 Holanda 3

Depay (24)

Wijnaldum (51, 58)

Holanda 3 3 0 0 8 2 9

Áustria 3 2 0 1 4 3 6

Ucrânia 3 1 0 2 4 5 3

Macedónia N. 3 0 0 3 2 8 0

Grupo D

Inglaterra 1 Croácia 0

Sterling 57'

República Checa 2 Escócia 0

Schick (2)

Inglaterra 0 Escócia 0

Rep. Checa 1 Croácia 1

Schick (37, pen) Perisic (47)

Grupo D

Inglaterra 1 República Checa 0

Sterling (12)

Escócia 1 Croácia 3

McGregor (42)

Vlasic (17), Modric (62), Perisic (77)

Inglaterra 3 2 1 0 2 0 7

Croácia 3 1 1 1 4 3 4

Rep. Checa 3 1 1 1 3 2 4

Escócia 3 0 1 2 1 5 1

Grupo E

Eslováquia 2 Polônia 1

Szczesny (p.b.) Linetty

Skrintar

Espanha 0 Suécia 0

Suécia 1 Eslováquia 0

Forsberg (77, pen.)

Espanha 1 Polónia 1

Morata (25) Lewandowski (54)

Suécia 3 Polónia 2

Forsberg (2, 59) Lewandowski (61,84)

Claessen (90+3)

Espanha 5 Eslováquia 0

Dobravka (p.b. 30)

Laporte (45+3)

Sarabia (56)

Torres (67)

J. Kucka (p.b. 71)

Suécia 3 2 1 0 4 2 7

Espanha 3 1 2 0 6 1 5

Eslováquia 3 1 0 2 2 7 3

Polónia 3 0 1 2 4 6 1

Grupo F

França 1 Alemanha 0

Hummels (pb)

Hungria 0 Portugal 3

C. Ronaldo (2), Guerreiro

Hungria 1 França

Fiola (45+2) Griezmann (66)

Portugal 2 Alemanha 4

C. Ronaldo (15) R. Dias (35 p.b.)

Diogo Jota (67) Guerreiro (39 p.b.) Havertz (51), Gosens (60)

Portugal 2 França 2

C. Ronaldo Benzema (45+2 pen. 47)

(2 pen. 31,60)

Hungria 2 Alemanha 2

Szalai (11) Havertz (66)

Schafer (68) Goretzka (84)

França 3 1 2 0 4 3 5

Alemanha 3 1 1 1 6 5 4

Portugal 3 1 1 1 7 6 4

Hungria 3 0 2 1 3 6 2

