Real Madrid tenta vantagem nas semifinais da Liga dos Campeões

Madri, 27 abr (Prensa Latina) O Real Madrid apelará aqui hoje para sua linhagem e coragem para atacar primeiro o Chelsea, na primeira etapa das semifinais da Liga dos Campeões da Europa de futebol.

Os gigantes de Madri têm estado no centro das atenções como um dos promotores do fracasso da Superliga Europeia, mas eles precisam melhorar sua finalização diante do objetivo se quiserem viajar para Londres com suas esperanças de chegar intacta à final da competição de clubes mais importantes da Europa.



Os comandados do técnico francês Zinedine Zidane marcaram apenas três gols nos últimos quatro jogos e não conseguiram encontrar o gol em três deles, então eles precisarão redescobrir sua proeza ofensiva para superar uma equipe competitiva e mais física.



Os Merengues disputarão sua 30ª semifinal da Copa da Europa, uma rodada na qual nunca perderam sob o comando de Zidane, e terão um compromisso sem precedentes contra uma equipe do Chelsea que conquistou dois títulos: a Copa dos Vencedores da Copa de 1971 e a Super Copa de 1998.



A necessidade de poupar suas forças para o confronto com os Blues levou a dois empates sem gols contra Getafe e Real Betis, e a uma derrota para Atlético e Barcelona na corrida pelo título de La Liga, que agora está mais nas mãos dos gigantes espanhóis.



Zidane ficará sem o francês Ferland Mendy, o uruguaio Federico Valverde, Sergio Ramos e Lucas Vazquez, embora ele traga de volta o alemão Toni Kroos. O alemão formará com o brasileiro Carlos Casemiro e o croata Luka Modric um meio-campo pronto para desarmar o posicionamento e a ordem de seus rivais.



Ele também pode contar com Daniel 'Dani' Carvajal para um bom nível de defesa e perigo do Éden belga, cujo talento pode ser uma arma importante para superar a linha de fundo inglesa.



O Real Madrid enfrentará a partida contra o Chelsea com a garantia de 17 jogos invictos e apenas três derrotas em 2021, uma a mais do que o time londrino, bem motivado desde a chegada do alemão Thomas Tuchel ao banco.



Tuchel, que foi demitido pelo PSG no final de 2020, substituiu o inglês Frank Lampard e agora assumirá no Stadio Alfredo Di Stefano por três meses de sucesso para a causa do Azul.



Os londrinos agora ficaram 16 jogos sem derrota com ele, incluindo três de seus play-offs contra o Atlético e o gigante português Porto e contra o Manchester City, a quem eliminaram da final da Copa da Inglaterra.



Tuchel está sem o croata Mateo Kovacic e certamente optará por explorar os espaços na frente com jogadores como Mason Mount, o mais desequilibrado; o alemão Timo Werner; o estadunidense Christian Pulisic ou o alemão Kai Havertz.



agp/am/vmc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=40642&SEO=real-madrid-tenta-vantagem-nas-semifinais-da-liga-dos-campeoes