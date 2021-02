Granma em busca de sua terceira final de beisebol cubano

Havana, 27 fev (Prensa Latina) Alazanes de Granma tentará hoje enterrar os sonhos de Vegueros de Pinar del Río, em uma série de pós-temporada que domina 3 a 2 e pode lhe render a terceira participação em finais do beisebol cubano.

Campeões nos anos de 2017 e 2018, sempre sob a égide do mentor Carlos Martí, os Alazanes têm a sua classificação ao alcance do fim do concurso, pelo que anseiam por assinar a 'certidão de óbito' de alguns Vegueros obrigados a obter uma pontuação positiva.



Embora sem plateia nas arquibancadas como medida de saúde para conter os ataques da Covid-19, o duelo é o arauto de emoções a partir das 13 h, horário local, no estádio José Antonio Huelga, sede da 'bolha' organizada na província central de Sancti Spíritus.



Vários dados favorecem o povo do Granma: tem cinco vitórias consecutivas nas eliminatórias -a melhor sequência ativa entre todos os competidores no torneio da ilha-, já que não perdia nesta fase eliminatória desde 2015, quando caiu 1 -4 contra os Tigres de Ciego de Ávila.



Martí, um homem de 72 anos endurecido em mil lutas, colocará o Companheiro na mão esquerda do arremessador Leandro Martínez, que terá a missão de fechar o caminho aos rivais e evaporar qualquer possibilidade de estender esta partida para o sétimo e último jogo.



Por sua vez, o diretor de Pinar del Río Alexander Urquiola aspira continuar na feira e não faltam motivos para fantasiar, já que buscará cumprir esse desígnio com o internacional destro Bladimir Baños, outrora um ás na rotação dos golpistas.



O 'duelo' Martínez (5.0, 2C, 2CL, 5H, 3K e 3BB) contra Baños (5.0, 1C, 1CL, 2H, 3K e 8BB) será um remake da luta realizada no domingo, 21 de fevereiro, quando ambos eles foram para os chuveiros sem uma decisão no sucesso por nocaute do Vegueros (3-13).



Para a outra partida da semifinalista, Matanzas, atual monarca da luta entre bolas e golpes, aguarda o vencedor da Copa Santiago de Cuba-Las Tunas, que será retomada neste domingo após várias semanas de 'impasse' devido à pandemia da Covid-19



