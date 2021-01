Estrelas do ciclismo em homenagem ao tour dos Emirados Árabes

Abu Dhabi, 28 jan (Prensa Latina) O esloveno Matej Pogacar e os ingleses Adam Yates e Chris Froome homenageiam hoje o grupo de estrelas mundiais do ciclismo confirmado para o Tour dos Emirados Árabes Unidos de 21 a 27 no próximo mês.

Pogacar, atual titular do Tour de France 2020, lidera a formação local da UAE Team Emirates, convocada a disputar os primeiros prêmios desta terceira edição em um circuito de quatro etapas para velocistas, duas para escaladores e um cronômetro individual à distância de 13 quilômetros.



O esloveno, segundo ciclista mais jovem da história a vencer o tour pela França, tentará conquistar a camisa vermelha da corrida contra o expoente monarca, o britânico Adam Yates, que fará sua estreia na equipe Ineos.



Outra das estrelas convocadas é o experiente piloto inglês Froome, que chega à folha de pagamento do Israel Start-Up Nation após uma lesão e em busca de repetir a forma ideal de seus sucessos anteriores no Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017), o Giro d'Italia (2018) e o Tour of Spain (2011 e 2017).



A lista de 19 inscritos também mostra figuras de pedal como o holandês Mathieu Van der Poel, o italiano Filippo Ganna, o australiano Caleb Ewan e o irlandês Sam Bennett.



O Tour dos Emirados Árabes Unidos é a única corrida com etapa de ação nesta temporada na região do Oriente Médio e inclui uma jornada total de 1,45 quilômetro entre cinco das sete cidades do país.



