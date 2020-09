Chileno Garín busca vaga para a final de torneio de tênis na Alemanha

Berlim, 26 set (Prensa Latina) O tenista chileno Cristian Garín, número 22 do mundo e segundo melhor da América Latina, tentará hoje avançar para a final do torneio em Hamburgo, na Alemanha, no saibro.

Como rival, o sul-americano, que na etapa anterior dominava o cazaque Alexandder Bublik (56) por 3-6 e 6-4, terá o grego Stefanos Tsitsipas (seis).



Após a eliminação na primeira rodada do russo Daniil Medvedev (cinco), Tsitsipas é o principal favorito para vencer este concurso da categoria 500 da Associação dos Tenistas Profissionais.



Se Garín vencer neste sábado, ele enfrentará amanhã no duelo decisivo o vencedor da primeira partida semifinalista entre o russo Andrey Rublev (14) e o norueguês Casper Ruud (30).



No dia anterior, Rublev derrotou o espanhol Roberto Bautista (11) por 6-2 e 7-5, e Ruud derrotou o francês Ugo Humbert (41) por 7-5, 3-6 e 6-1.



