Ciclista britânico Yates defende liderança no Tour da Catalunha

Tarragona, 27 mar (Prensa Latina) O ciclista britânico Adam Yates defende hoje a camisa de líder do Tour da Catalunha, quando se realiza a sexta e penúltima etapa entre esta cidade e a cidade de Mataró ao longo de 193 quilômetros.

Yates, da equipe Ineos, manteve a liderança do teste na sexta-feira ao cruzar a linha de chegada com o pelotão a um minuto e 59 segundos do vencedor do quinto segmento, o alemão Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), que precisava de 4: 29,13 horas para conquistar um segmento de 201,1 quilômetros entre as cidades catalãs de La Pobla de Segur e Manresa.



O alemão venceu sozinho na frente do colombiano Rigoberto Urán (Education First-Nippo) e do espanhol Mikel Bizkarra (Euskalte-Euskadi), segundo e terceiro, respectivamente.



O líder da competição, que vestiu a camisa branca e verde do líder após a vitória no terceiro segmento, continuou mais um dia à frente da classificação geral individual da rodada catalã.



Dois de seus companheiros de equipe completaram o pódio, o australiano Richie Porte e o britânico Geraint Thomas, aos 45 e 49 segundos, nessa ordem.



A luta de ciclismo catalã constitui a sétima prova do UCI WorldTour 2021 e seu último campeão foi o colombiano Miguel Ángel López em 2019, já que não foi realizada no ano passado devido à pandemia de Covid-19.



