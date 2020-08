Paris Saint Germain abre os braços para Messi

Paris, 24 de agosto (Prensa Latina) O futuro de Lionel Messi é uma incógnita após a derrocada do Barcelona na Liga dos Campeões da Europa e o técnico do Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, lhe abriu hoje os braços na capital francesa.

O Messi seria muito bem-vindo no PSG. Que treinador diria não a Messi ?, frisou Tuchel em declarações à imprensa.



No entanto, o estrategista alemão disse mais tarde que considerou impossível a compra do seis vezes vencedor da Bola de Ouro porque 'ele vai encerrar a carreira no Barça; ele é o Barça'.



Os contínuos rumores sobre a saída de Messi do Barcelona explodiram em público após a escandalosa eliminação do clube catalão na Liga dos Campeões, ao perder para o Bayern de Munique por 2 a 8, um dos poucos clubes do mundo com capacidade financeira para comprar o craque argentino é o PSG.



Tuchel e seu PSG também foram vítimas da seleção bávara quando perderam a grande final do torneio ontem por 0-1.



Preferimos não falar sobre transferências nos últimos meses, então veremos nos próximos dias. Temos que fazer muito para manter o nível do plantel, explicou o treinador do clube parisiense.



A chegada de Messi a Paris parece extremamente complicada, no entanto, o mesmo foi dito de Neymar Jr. há alguns anos e o brasileiro finalmente chegou ao clube da Torre Eiffel, por um valor recorde de 222 milhões de euros.



