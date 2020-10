Favorito do PSG para chegar ao topo do futebol francês

Paris, 24 out (Prensa Latina) Depois de cair nas duas primeiras partidas da Ligue 1, o Paris Saint-Germain (PSG) luta hoje contra o último colocado Dijon pela sexta vitória consecutiva, que o levará à liderança do futebol francês.

Os multicampeões da capital são os segundos com 15 pontos, só superados pelo Lille (17), que amanhã terá a oportunidade de fechar o oitavo dia da temporada como líder, embora para isso tenha que superar o difícil Nice (13) em casa, o Allianz Riviera.



No Parc des Princes, o PSG terá várias ausências, e frente ao discreto rival Dijon acumula apenas duas unidades, o treinador Thomas Tuchel poderá dar descanso às suas estrelas Kylian Mbappé e Neymar.



Os vermelho e azuis vem de derrotas na estreia na Liga dos Campeões pelo Manchester United.



No outro jogo de sábado, o Olympique de Marseille (12) visita o Lorient (sete) com a mira de três pontos que o colocarão entre os primeiros da tabela.



