Suspensa rodada do campeonato de futebol do Equador



Quito 23 Abr (Prensa Latina) Diretores da LigaPro, campeonato nacional de futebol da Série A do Equador, suspenderam a décima data do torneio, que começaria hoje com uma partida na província de Guayas.

A decisão responde à entrada em vigor esta noite do quarto estado de exceção decretado pelo presidente Lenín Moreno, na tentativa de frear o avanço do Covid-19 em 16 das 24 províncias do país, onde o sistema de saúde entrou em colapso devido à aumento dos casos da doença.



Em nota divulgada nas redes sociais, a direção do campeonato informou que avaliará o reescalonamento dos jogos em sessão extraordinária na terça-feira, 27.



Também solicitaram, em conjunto com os presidentes dos clubes, uma reunião com o Comitê de Operações de Emergência para avaliar o tema e apresentar opções para o combate local e as apresentações dos times da Copa Libertadores da América e da Sul Americana.



Neste dia, foi acertado o confronto entre as equipes 9 de outubro x Deportivo Cuenca, no estádio Alberto Spencer, na cidade de Guayaquil, enquanto no sábado estavam agendados o Manta x Independiente del Valle, a Liga Universitaria Deportiva de Quito x Macará e o Barcelona x Dolphin .



Para domingo, a décima data incluiu as partidas Universidade Técnica x Mushuc Runa, Orensex Emelec, Universidade Católica x Aucas, e na segunda-feira Olmedo x Guayaquil City.



Sobre a suspensão da LigaPro, os adeptos manifestaram desacordo, por considerarem essa competição um dos incentivos do país, em meio à crise económica e de saúde existente, apesar do público estar proibido de entrar nos estádios.



