Inglaterra espera em Wembley

Vencendo o Grupo D, Inglaterra espera o próximo adversário (do Grupo F, onde Portugal joga), em Wembley. Croácia passa em segundo lugar, República Checa passa como um dos melhores terceiros lugares e Escócia sai.

Jogaram ontem

Grupo D

Inglaterra 1 República Checa 0

Sterling (12)

Escócia 1 Croácia 3

McGregor (42)

Vlasic (17), Modric (62), Perisic (77)

Jogam hoje (completando a fase de grupos)

Grupo E

Suécia v. Polónia

Eslováquia v. Espanha

Grupo F

Portugal v. França

Hungria v. Alemanha

Situação atual

No Grupo A, após 3 jogos, Itália e País de Gales já passaram para a fase seguinte. A Suiça vai prosseguir como um dos melhores terceiros classificados, tendo 4 pontos. Turquia sai.

No Grupo B, 3 jogos. Bélgica e Dinamarca passam, Finlândia espera para ser um dos melhores quatro terceiros lugares. Rússia sai. Péssimo europeu para a seleção de Cherchesov.

No Grupo C, 3 jogos. Holanda e Áustria; Ucrânia em terceiro ligar, Macedónia sai

No Grupo D, passam Inglaterra, Croácia e República Checa em terceiro lugar. Escócia sai.

Nos Grupo E e F, tudo em aberto, e dependerá no último jogo. No E, Suécia joga com Polónia, Espanha com Eslováquia; basta um empate para Espanha para passar em terceiro lugar mas se perder e Polónia vencer a Suécia, sai.

No Grupo F, França v. Portugal e Alemanha v. Hungria. Se Alemanha vencer a Hungria, como esperado, Portugal, mesmo perdendo, poderá passar em terceiro lugar.

Grupos Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos a favor Golos sofridos Pontos

Grupo A

Itália 3 Turquia 0

Demirol (pb), Immobile, Insigne

Suiça 1 País de Gales 1

Embolo Moore

País de Gales 2 Turquia 0

Ramsey (42)

Roberts (90+5)

Itália 3 Suiça 0

Locatelli (26, 52)

Immobile (89)

Itália 1 País de Gales 0

Pessina (39)

Suiça 3 Turquia 1

Sefirovic (6) Irfan Can Kahveci (62)

Shaqiri (26, 68)

Itália 3 3 0 0 7 0 9

Pais de Gales 3 1 1 1 3 2 4

Suiça 3 1 1 1 4 5 4

Turquia 3 0 0 3 1 8 0

Grupo B

Dinamarca 0 Finlândia 1

Pohjanpalo

Bélgica 3 Rússia 0

Meunier, Lukaku (2)

De Bruyne nem voou com a equipe para São Petersburgo. Segundo Nieuwsblad, o jogador de futebol, em conversa com o rei Filipe da Bélgica, que participou do treinamento da equipe, disse que se preparava para o segundo jogo contra a Dinamarca.

Em 2020/2021, De Bruyne jogou 40 partidas pelo Manchester City. Na final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, o belga quebrou o nariz.

Na primeira parte, Lukaku inaugurou o marcados aos 10' e antes do intervalo, Meunier marcou o segundo (34'). Com dois golos de vantagem, a seleção belga controlou o jogo e Lukaku bisou aos 88'.

Finlândia 0 Rússia 1

Miranchuk 45+2

Aleksei Miranchuk marcou o tento da Rússia ainda antes do intervalo. Assistido por Artem Dzyuba, enviou a bola no canto superior esquerdo da baliza do lado direito da área.

Com uma posse de bola de 59% contra 41%, Rússia controlou mais o jogo, tendo 41 remates, 3 no alvo contra 11 dos finlandeses (1 no alvo) e 4 cantos contra 1.

Dinamarca 1 Bélgica 2

Poulsen (2) T. Hazard (55)

De Bruyne (70)

Dinamarca 4 Rússia 1

Damsgaard (38) Zyyuba (70, pen)

Y. Poulsen (59)

A. Christensen (79)

Maehle (82)

Finlândia 0 Bélgica 2

Hradecky (74, o.g.), R. Lukaku (81)

Bélgica 3 3 0 0 7 1 9

Dinamarca 3 1 0 2 5 4 3

Finlândia 3 1 0 2 1 3 3

Rússia 3 1 0 2 2 7 3

Grupo C

Áustria 3 Macedónia do Norte 1

Lainer Pandev

Gregoritsch

Arnautovic

Holanda 3 Ucrânia 2

Wijnaldum Yarmolenko

Weghorst Yaremchuk

Dumfries

Ucrânia 2 Macedónia de Norte 1

Yarmolenko (29) Alioski (57)

Yaremchuk (34)

Holanda 2 Áustria 0

Depay (11, pen.)

Dumfries (67)

Ucrânia 0 Áustria 1

Baumgartner (21)

Macedónia N 0 Holanda 3

Depay (24)

Wijnaldum (51, 58)

Holanda 3 3 0 0 7 2 9

Áustria 3 2 0 1 4 3 6

Ucrânia 3 1 0 2 4 5 3

Macedónia N. 3 0 0 3 2 7 0

Grupo D

Inglaterra 1 Croácia 0

Sterling 57'

República Checa 2 Escócia 0

Schick (2)

Inglaterra 0 Escócia 0

Rep. Checa 1 Croácia 1

Schick (37, pen) Perisic (47)

Inglaterra 3 2 1 0 2 0 7

Croácia 3 1 1 1 4 3 4

Rep. Checa 3 1 1 1 3 2 4

Escócia 3 0 1 2 1 5 1

Grupo E

Eslováquia 2 Polônia 1

Szczesny (p.b.) Linetty

Skrintar

Espanha 0 Suécia 0

Suécia 1 Eslováquia 0

Forsberg (77, pen.)

Espanha 1 Polónia 1

Morata (25) Lewandowski (54)

Suécia 2 1 1 0 1 0 4

Eslováquia 2 1 0 1 2 2 3

Espanha 2 0 2 0 1 1 2

Polónia 2 0 2 1 2 3 1

Grupo F

França 1 Alemanha 0

Hummels (pb)

Hungria 0 Portugal 3

C. Ronaldo (2), Guerreiro

Hungria 1 França

Fiola (45+2) Griezmann (66)

Portugal 2 Alemanha 4

C. Ronaldo (15) R. Dias (35 p.b.)

Diogo Jota (67) Guerreiro (39 p.b.) Havertz (51), Gosens (60)

França 2 1 1 0 2 1 4

Portugal 2 1 0 1 5 4 3

Alemanha 2 1 0 1 4 3 3

Hungria 2 0 1 1 1 4 1

Pravda.Ru

Foto: Raheem Sterling, Inglaterra

https://en.wikipedia.org/wiki/Raheem_Sterling#/media/File:Raheem_Sterling_2018.jpg

Golos

7 Itália Immobile 2, Insigne, Locatelli 2, Pessina + 1 p.b.

7 Bélgica Lukaku 3, Meunier, T. Hazard, De Bruyne + 1 p.b.

7 Holanda Wijnaldum 2, Weghorst, Dumfries 2, Depay 2

5 Portugal Ronaldo 3, Guerreiro, Diogo Jota

5 Dinamarca Poulsen 2, Damsgaard, Christensen, Maehle

4 Ucrânia Yarmolenko 2, Yaremchuk 2

4 Alemanha Havertz, Gosens + 2 p.b.

4 Áustria Lainer, Gregoritsch, Arnautovic, Baumgartner

4 Suiça Embolo, Sefirovic, Shaqiri 2

4 Croácia Perisic 2, Modric, Vlasic

3 País de Gales Moore, Ramsey, Roberts

3 Rep. Checa Schick 3

2 Eslováquia Skrintar + 1 p.b.

2 Macedónia N. Pandev, Alioski

2 França 1 p.b., Griezmann

2 Polónia Linetty, Lewandowski

2 Inglaterra Sterling 2

1 Finlândia Pohjanpalo

1 Rússia Miranchuk

1 Suécia Forsberg

1 Hungria Fiola

1 Espanha Morata

1 Turquia Irfan Can Kahveci

1 Escócia (McGregor)