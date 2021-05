Canoístas cubanos somam dois títulos da Copa do Mundo

Moscou, 22 mai (Prensa Latina) Os canoístas cubanos Yarisleidis Cirilo e José Ramón Pelier conquistaram hoje medalhas de ouro em suas respectivas especialidades correspondentes à Copa do Mundo de Canoagem Velocidade com sede em Barnaul, na Rússia.

Cirilo, qualificado para Tóquio 2020, venceu o C-1 a 200 metros com um recorde de 48 segundos e 736 centésimos, válido para superar a chilena María Mailliard (49.297) e a russa Irina Andreeva (49.473), seus acompanhantes mais próximos.



Katherin Nuevo também terminou em oitavo lugar com o tempo de 49,107 segundos.



Enquanto isso, no setor masculino, Pelier mostrou seu talento nas águas do lago da cidade siberiana ao levar o título no C-1 aos 1000 metros com o tempo de quatro minutos, três segundos e 63 milésimos.



Atrás de Pelier estavam o compatriota Fernando Dayán Jorge, que marcou 04: 07.523 minutos, e o italiano Carlo Tacchini (04: 08.582).



No próprio dia, Pelier venceu a eliminatória no C-1 aos 500 metros com o tempo de 01: 54.424 minutos, à frente do moldavo Oleg Tarnovschi (01: 56.209) e do lituano Vadim Korobov (01: 58,050).



Amanhã domingo, Pelier tentará avançar para a grande final do evento, enquanto Cirilo e Nuevo o farão no C-2 a 500 metros e seus conterrâneos Serguey Torres e Fernando Dayán Jorne farão isso nos cinco mil do C -1.



