Retorno da Liga do Futebol Russo 2021

Pravda Brasil

A Primeira Liga Russa (Campeonato Russo da Primeira Divisão), com 16 equipes, está prevista para ser retomado nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro.

No dia 26, uma sexta-feira, o Tambov receberá em casa o Rotor no duelo do último colocado com 13 pontos ganhos, com o o 13º com 14, respectivamente. Na partida de ida, o Tambov venceu os donos da casa em Volgograd, por 2-0.

Para os dias seguintes, vários, promissores jogos estão agendados:

No sábado, 27, cidade de Khimki, o time de mesmo nome que ocupa a 11º posição com 25 pontos, receberá o Ufa que esta no penúltimo lugar da tabela, com 13 pontos. No jogo de ida, deu Khimki por 2-0.

Ainda no dia 27, em uma das principais atrações da rodada de estreia da Liga Russa de 2021 o líder Zenit, com 41 pontos que tem ainda os dois artilheiros da competição, os atacantes Sardar Azmoun e Artem Dzyuba com 11 gols cada, será anfitrião em Moscou do duelo com o Rostov, que ocupa a 5º colocação com 32. O Zenit prevaleceu em Rostov no ano passado: 2-0.

Em outro jogo que promete eletrizar, um dos mais tradicionais clássicos da capital russa, estarão frente a frente o Lokomotiv, na 8º posição com 28 pontos, e o vice-líder CSKA com 37. O Lokomotiv venceu o duelo na Primeira Fase da Liga, por 1-0.

Fechando os jogos de sábado, na cidade de Sochi os locais que têm surpreendido ocupando a 4º colocação ate agora com 33 pontos, enfrentarão o Arsenal da cidade de Tula que está na antepenúltima posição, com apenas 14 pontos. No jogo de ida, houve empate de 1-1.

Em outro jogo promissor, abrindo os jogos de domingo dia 28, o Spartak, maior detentor de títulos da Liga desde 2001 e atual 3º colocado com 35 pontos ganhos, receberá em Moscou o Rubin de Kazan, no meio da tabela ocupando a 9º posição com 28 pontos ao lado do Lokomotiv, superado apenas pelo saldo de gols. Na partida de ida, ambos terminaram empatados em 0-0.

Em Grozny, o Ahmat receberá o Dínamo Moscou em duelo do 10 colocado com 26 pontos, com o 5 colocado com 30, respectivamente. No jogo da Primera Fase, os moscovitas venceram por 1-0.

Concluindo a primeira rodada de 2021 da Liga Russa, no sul do país às margens do rio Kuban o Krasnodar, da cidade de mesmo nome, receberá da distante e gelada região siberiana o Ural. Os urais, que estão na 12º posição com 21 pontos, levaram a melhor diante dos sulistas, hoje em 7º lugar com 30, no jogo de ida: 1-0. O Krasnodar tem o terceiro artilheiro da Liga até aqui: Bengt Erik Berg, com nove gols.

Foto: Por superchango - https://www.flickr.com/photos/superchango/2683362914/in/set-72157606274491642/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6761223