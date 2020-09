Persiste incerteza sobre o futuro do atacante uruguaio Luis Suarez

ersiste incerteza sobre o futuro do atacante uruguaio Luis Suarez

Madri, 22 set (Prensa Latina) A saída do jogador de futebol uruguaio Luis Suárez do clube espanhol Barcelona continua hoje sem definições claras, apesar do desejo do jogador de deixar o time.

Segundo a imprensa, Suarez, fora dos planos do novo treinador dos Blaugranas, o holandês Ronald Koeman, conseguiu em palavras sua incorporação ao clube Atlético de Madrid.



Entretanto, a diretoria do Barça se opõe a deixar o jogador sul-americano, uma figura-chave no clube desde sua integração na temporada 2014-2015, sair livremente.



Os números oficiais mostram que Suárez tem 198 gols e 97 assistências em 283 jogos pelo Barcelona, a quem ele ajudou a ganhar vários títulos em casa e no exterior.



A equipe catalã colocou obstáculos para o uruguaio ir ao Real Madrid, ao Manchester City britânico e ao Manchester United, e ao Paris Saint-Germain, de acordo com as informações.



A polícia italiana também abriu uma investigação, considerando que as perguntas do exame que Suárez fez na semana passada para obter seu passaporte italiano para jogar pela Juventus em Turim lhe foram vazadas de antemão.



'Irregularidades surgiram no teste de certificação da língua italiana, realizado em 17 de setembro, do jogador de futebol uruguaio Luis Alberto Suárez, necessário para a obtenção da cidadania', afirma um documento oficial dos investigadores.



