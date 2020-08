Tenista russa Kasatkina busca segunda vitória em Cincinnati

Nova York, EUA, 21 ago (Prensa Latina) A tenista russa Daria Kasatkina, sexta colocada de série, busca hoje aqui sua segunda vitória na fase classificatória do Premier cinco de Cincinnati contra a estadunidense Christina McHale.

Kasatkina estreou quinta-feira com sucesso contra a ucraniana Kateryna Bondarenko por 7-6, 6-4 e 6-0 para confirmar sua condição de favorita, enquanto McHale derrotou sua compatriota Usue Maitane Arconada com parciais de 6-2, 2-6 e 6-4.



Em outros jogos da fase preliminar, a estadunidense Caroline Dolehide superou 6-3, 2-6 e 6-4 a italiana Jasmine Paolini e a norte-americana Lauren Davis, terceira pré-classificada, ganhou da russa Liudmila Samsonova com sets de 6-4 e 6-1.



A checa Varvara Gracheva perdeu para a local Jessica Pegula em dois sets (5-7 e 6-7) e a alemã Laura Siegemund, sexta colocada, eliminou a ucraniana Kateryna Kozlov por 6-0 e 7-5.



O torneio de Cincinnati, categoria Masters mil para os homens e Premier no caso das mulheres, foi transferida para esta cidade para servir como preparação ao Aberto dos Estados Unidos, que começa no dia 31 de agosto sem espectadores, em uma configuração de bolha no Centro Nacional de Tênis em Flushing Meadows.



A epidemia de Covid-19 que obrigou a suspender a temporada provocou que se estabelecesse um hospital temporário nas quadras do centro de tênis em abril, enquanto Nova York lutava contra um aumento nos casos.



