A Noruega retorna ao trono do handebol (F) da Europa

Copenhague, 21 dez (Prensa Latina) A seleção norueguesa derrotou a França por 22 gols a 20 e hoje comemora a volta ao trono do Campeonato Europeu de Handebol Feminino com o seu oitavo troféu de todos os tempos.

Na quadra do Jyske Bank Boxen, na cidade dinamarquesa de Herning, o elenco norueguês se vingou do revés na Copa do Mundo de 2017 e somou sua terceira vitória em finais de finais, para encerrar a luta com um passo perfeito em oito apresentações. Para os campeões receberam as maiores homenagens, a atacante Nora Mork como artilheira do torneio com 52 gols graças à eficiência de 74 por cento e o goleiro Silje Solberg, que parou 36 chutes, incluindo nove na final.



Com a vitória, a equipe comandada por Thorir Hergeirsson passou a ser a primeira equipe a vencer oito vezes o Campeonato Europeu de Handebol Feminino e suas jogadoras Katrine Lunde (goleira), Camilla Herrem (lateral esquerda) e Marit Malm Frafjord (ala) comemorar seus quintos títulos.



A França somou ao seu recorde a terceira medalha na última década, após conquistar a medalha de bronze na edição de 2016 e o cetro de ouro como palco da feira de 2018.



Nesta ocasião, a Croácia tirou a anfitriã Dinamarca do pódio de premiação ao vencer a partida pelo terceiro lugar por 25 gols a 19, conquistando sua primeira medalha em qualquer torneio internacional.



As cidades dinamarquesas de Herning e Kolding receberam as 16 principais seleções da Europa que, desde o último dia 3 de dezembro, confirmaram o bom momento do handebol feminino no continente.



jcm / yma / db

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=37061&SEO=a-noruega-retorna-ao-trono-do-handebol-f-da-europa