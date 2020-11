Uruguai analisa contágio do Covid-19 em times de futebol

Montevidéu, 20 nov (Prensa Latina) O Ministério da Saúde Pública do Uruguai e a Associação de Futebol (AUF) definirão hoje os passos a serem seguidos em caso de infecção por Covid-19 em 15 integrantes da seleção nacional e demais times do torneio interno.

Mais três jogadores do azul, Brian Rodríguez, Gabriel Neves e Darwin Núñez, quando regressou a Portugal para regressar à equipa do Benfica, deram positivo nos testes PCR.



Esses desdobramentos se destacam em um dia em que o Sistema Nacional de Emergências informou a morte de um paciente com a doença no departamento de Rivera, 82 casos novos e um total de 829 convalescentes em 16 das 19 administrações territoriais do país.



Por outro lado, a AUF analisa o adiamento da quinta rodada do Torneio Intermédio deste fim-de-semana, que teve de ser suspenso por um jogador positivo do Danúbio que levou à extensão de uma quarentena ao Rio Boston que teve suspensos os jogos com o Peñarol e o Nacional.



Nos últimos dias, outros infectados mais no mesmo Danúbio e na Praça Colônia que terá que disputar com Rentista, volta à mesa a eventual interrupção temporária do campeonato, considerando também que alguns times têm pela frente confrontos pela copa sul-americana no exterior .



O Uruguai entrou na zona amarela de risco de pandemia e reforçou o número de exames diários e rastreadores de contato em eventos de surto, junto com os apelos para que a população cumpra os regulamentos de saúde preventiva com ênfase especial nos receptores jovens.



