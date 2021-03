Revolução, mulheres e esportes

Por José Francisco Reinoso Zayas e Jorge Petinaud Martínez Havana, 20 mar (Prensa Latina) As mulheres cubanas em um ambiente social novo, justo e não discriminatório têm demonstrado potencialidades em pé de igualdade com os homens nos últimos 61 anos com seus sucessos na educação e competição esportiva.



Confinadas em suas casas às tarefas domésticas e geralmente contratadas em empregos de baixa remuneração, as mulheres nas maiores das Antilhas encontraram soluções para muitos de seus sonhos quando, em 1ú de janeiro de 1959, triunfou a Revolução liderada por seu líder histórico, Fidel Castro.



Devido às condições econômicas limitadas e à atenção limitada das autoridades aos esportes de massa, essa atividade foi quase proibida para eles, embora seja necessário significar que as filhas de famílias ricas praticavam natação, tênis de campo, mergulho, basquete e atletismo em instalações privadas durante a República neocolonial (1902-1958); e também a existência de certas figuras excepcionais que superaram as barreiras da época.



A primeira participação feminina nos Jogos da América Central foi justamente em Havana-1930 durante a segunda edição regional.



Os protagonistas, seis tenistas nacionais que competiram nas modalidades simples e dupla, visto que não houve presença estrangeira. Seus nomes: María García, María Camacho, Zoila Rodríguez, Amalia Castañeda, Gisela Camallonga e Elena Daly.



É justo destacar Margaret Chapman, especialista em natação e mergulho, que conquistou seis títulos, duas medalhas de prata e duas de bronze nos campeonatos El Salvador-1935 e Panamá-1938.



Outros indivíduos se destacaram na Cidade da Guatemala-1950, sendo que a ilha também conquistou dois vice-campeões, no basquete, em Barranquilla, Colômbia-1946 e Cidade do México-1954, respectivamente, pois as competições de Caracas-1959 não contaram com a vitória revolucionária.



Embora de um modo geral a contribuição feminina não fosse louvável naquela fase, é necessário reconhecer uma mulher negra, discriminada por suas idéias, nascida em Artemisa, a lançadora de disco Alejandrina Herrera, que depois de ganhar a prata na Guatemala, reinou no México, onde se estreou internacionalmente a velocista e saltadora Julia Bertha Díaz, a primeira cubana a participar dos Jogos Olímpicos de verão em Melbourne, Austrália, em 1956.



CANÇO PARA A VIDA



Desde 1959, as mulheres foram incorporadas a diferentes tarefas como alunas de atividades físicas e de educação especial para crianças com limitações motoras, auditivas e visuais; ensinando para autistas, professores de esportes, atletas ..., e aos poucos foram se tornando protagonistas de feitos que são um hino à esperança e à vida.



Hoje exaltam este sector nas equipas desportivas, nas Direções de Desporto municipais e provinciais; como formadores, árbitros, comissários e presidentes de Federações Nacionais, colaboradores internacionalistas e posições em organizações nacionais e internacionais.



Muitas são as páginas escritas; É impossível referir-se a todos, mas vários deles fazem parte do patrimônio cultural cubano, como o assalto ao Olimpo daqueles quatro velocistas do revezamento: Miguelina Cobián, Violeta Quesada, Fulgencia Romay e Marlene Elejalde, primeiros cubanos com medalha de prata em Mexico-1968.



Também a bela baracoense de Guantánamo, María Caridad Colón, a primeira latino-americana a se tornar rainha olímpica no lançamento de dardo no evento de verão em Moscou de 1980 e quatro décadas depois, eleita como a primeira mulher da região no Comitê Olímpico Internacional. O empenho e a dedicação de Ana Fidelia Quirot de Santiago, símbolo de dedicação e vontade, que soube crescer para os infortúnios depois de sofrer graves queimaduras, e regressar às encostas para subir altos picos universais nos 400 e 800 metros de planície.



Las Morenas del Caribe: Três títulos olímpicos no final do século XX. Eles acabaram com a supremacia das meninas mágicas do Oriente e o domínio das mulheres russas. Várias gerações se destacaram: Nelly Barnet, Mercedes Pérez, Mercedes Pomares, Mireya Luis, Ana María García, Raisa O'Farril, Idalmis Gato, Yumilka Ruiz, Ana Ibis Fernández, Regla Bell, Marleny Costa e Regla Torres, a melhor jogadora de voleibol do o planeta no século XX. Time ouro no esporte cubano.



O comportamento integral da martelista Camagüey Yipsy Moreno, que hoje dignifica a mulher atleta na qualidade de ex-atleta e deputada do Conselho de Estado da República de Cuba.



Poderíamos dar muitos outros exemplos: a ciclista Yohanka González, as judocas Driulis González e Idalis Ortiz, entre destacados especialistas em tatame; o esgrimista Zuleydis Ortiz, e também as princesas paralímpicas: Yunidys Castillo, filha do vento, e a multimedalista Omara Durand, todas expoentes do esporte na Revolução.



Todos eles confirmam as palavras premonitórias de Fidel Castro no discurso proferido em 1ú de janeiro de 1959 em Santiago de Cuba, onde afirmou: '... As mulheres são um setor de nosso país que também precisa ser resgatado porque são vítimas de discriminação. no trabalho e em muitos aspectos da vida ... '.



