Giro d'Italia regressa com o líder português Almeida

Roma, 20 out (Prensa Latina) O Giro d'Italia regressa hoje depois do último dia de folga com o português João Almeida, da equipe Quick Step, como líder da classificação geral a seis voltas do final do torneio.

Almeida assumiu a liderança na corrida desde a terceira etapa e terá um complicado no percurso entre Údine e San Daniele del Friuli, com mais de 220 quilômetros, em que terá de se manter firme para se manter na frente.



À frente da etapa 16, o português de 22 anos afirmou que 'entrar na última semana do Giro ainda com a camisa rosa é algo com que nem sonhava'.



'Foram dias difíceis, mas as sensações são fantásticas. Não sei ... até onde posso ir, mas tenho uma equipe comigo e tenho confiança no trabalho de todos', acrescentou.



A décima sexta etapa do Giro d'Italia se realizará entre as cidades de Udine - San Daniele del Friuli, com um percurso de 229 quilômetros.



A etapa é a segunda mais longa da rodada e conta com cinco portos da terceira categoria e uma inicial da segunda, Madonnina del Domm, a mais longa e íngreme, as seguintes Monte Spig e Monteaperta têm declives de dois dígitos, mas são mais curtos.



