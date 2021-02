Eliminatórias de futebol da Ásia adiadas para o Mundial do Catar

Doha, 19 Fev (Prensa Latina) A Confederação Asiática de Futebol (AFC) anunciou hoje o adiamento das próximas eliminatórias regionais para a Copa do Mundo do Catar de 2022 devido ao impacto global do Covid-19.

De acordo com o site oficial do Catar 2022, a AFC e a Federação Internacional de Futebol (FIFA) concordaram em transferir as rodadas de qualificação para o evento mundial do próximo ano e a segunda fase preliminar da Copa China Asiática de 2023 para junho próximo.



O motivo do adiamento das partidas marcadas para o final de março entre Asutralia x Nepal; Arábia Saudita x Iêmen; Tajiquistão x Mongólia e Mongólia x Japão respondem às restrições de viagem e quarentena existentes em vários países do continente como resultado do coronavírus, SARS-CoV-2, que causa o Covid-19.



A FIFA e a AFC ratificam a prioridade de salvaguardar a saúde dos jogadores, árbitros e de todas as partes interessadas, comunicando previamente o calendário internacional de jogos para o próximo mês de junho.



Como parte dos esforços para garantir a conclusão segura e bem-sucedida das eliminatórias asiáticas que seguem para Qatar 2022 e China 2023, a AFC abrirá o convite às associações membros do continente para hospedar seus respectivos grupos em um formato centralizado e seguro contra pandemias.



