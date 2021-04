Levantamento de peso pan-americano na República Dominicana

Santo Domingo, 18 abr(Prensa Latina) O XXIX Campeonato Pan-Americano de Levantamento de Peso estreia hoje na República Dominicana, com a participação de levantadores de peso de 26 países em busca de ingressos para as Olimpíadas, entre outras aspirações.

A inauguração do evento será na tarde deste domingo no Pavilhão José Joaquín Puello do Parque del Este desta capital, após a celebração pela manhã do Congresso Técnico, que será realizado em Juan Dolio, San Pedro de Província de Macorís.



Segundo a organização do torneio, estarão presentes na inauguração os ministros do Esporte, Francisco Camacho, e da Educação, Roberto Fulcar, ao lado do presidente da Federação Dominicana de Pesos, William Ozuna, que estará à frente da as observações iniciais.



Estarão presentes também o colombiano William Peña, secretário-geral da Federação Pan-Americana de Levantamento de Peso; Antonio Acosta, presidente do Comitê Olímpico Dominicano; e o membro do Comitê Olímpico Internacional Luis Mejía.



O destacado atleta dominicano Crismery Santana, fará posse dos atletas e a homenagem estará a cargo de Samuel Pereyra, administrador geral do Banco Central da República Dominicana.



Da mesma forma, a parte artística da inauguração estará a cargo do M&K Folkloric Ballet e da popular orquestra merengue Peña Suazo e da Banda Gorda.



A competição como tal começará amanhã em duas sessões e ambos os sexos, nas categorias 45, 49, 55, 59, 61, 64, 73 e 67 kg.



