Venezuela recebe o Chile na eliminatória de futebol sul-americana

Caracas, 17 nov (Prensa Latina) A Venezuela enfrenta o Chile hoje no Estádio Olímpico da Universidade Central, nesta cidade, na quarta jornada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de Futebol de 2022 do Catar.

A seleção venezuelana buscará aproveitar a condição local para somar seus primeiros pontos na competição pré-Copa do Mundo, após ter naufragado nas três primeiras apresentações contra Colômbia (3-0), Paraguai (1-0) e Brasil (1-0).



Durante a preparação para enfrentar a seleção chilena, o diretor técnico da Seleção Vinho-tinto, José Peseiro, destacou a dinâmica coletiva para conseguir uma maior presença dos jogadores na área rival e melhorar o aspecto ofensivo.



Em entrevista coletiva realizada por videoconferência, o estrategista insistiu na importância de se conseguir o equilíbrio do elenco para ser mais incisivo no ataque, mas sem descuidar da defesa.



Por sua vez, o atacante Salomón Rondón expressou seu compromisso em reverter os resultados adversos; 'Temos uma equipe em crescimento, e a comissão técnica busca ingressar no grupo em pouco tempo', afirmou, destacando a juventude e o talento da equipe.



Ele acrescentou que a Venezuela tem todo o potencial para marcar contra o Chile e fazer valer a condição de casa, ao mesmo tempo em que destaca seu desempenho tático no jogo anterior contra o Brasil, apesar de uma derrota por 1-0 por pouco.



A seleção chilena caiu por 2 a 1 na estreia contra o Uruguai, empatou em 2 a 2 com a Colômbia na segunda partida e venceu o Peru por 2 a 0 na terceira partida, ocupando a sexta vaga nas eliminatórias sul-americanas.



