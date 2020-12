Clubes brasileiros definem as semifinais na Libertadores

Brasília, 16 dez (Prensa Latina) Os clubes brasileiros Santos e Grêmio se enfrentam hoje na Vila Belmiro, em São Paulo, em uma partida de volta para definir uma cota para as semifinais da Copa Libertadores de futebol.

Na partida de ida, as duas equipes empataram na cidade de Porto Alegre.



Santos, conhecido como Peixe, pode empatar em zero a zero para avançar. Um novo empate em um gol leva a decisão para os pênaltis. E quem vencer, é claro, garante uma vaga entre os quatro primeiros da competição continental.



O Santos chega na grama sem Soteldo e Vinicius Balieiro, ambos com Covid-19, e Diego Pituca e Luiz Felipe, suspensos.



Pará e Jobson têm dores musculares e sua participação é duvidosa. Carlos Sánchez e Raniel ainda estão no departamento médico.



No Grêmio Maicon está fora. Jean Pyerre, ausente no primeiro duelo, deve estar disponível. Kannemann, mesmo sem uma condição física ideal é dúvida.



O elenco que vencer o confronto joga nas semifinais com os argentinos ou Boca Juniors ou Racing Club.



