Neymar Jr. supera Ronaldo como segundo máximo artilheiro do Brasil

Brasília, 14 out (Prensa Latina) Com os três gols marcados contra o Peru em Lima, Neymar Jr. chegou a 64 e supera hoje Ronaldo 'o Fenômeno' como segundo máximo artilheiro na história da seleção brasileira de futebol.

Tal proeza chegou com classe. O astro do clube Paris Saint German converteu dois pênaltis, depois aproveitou um rebote e sacudiu a rede mais uma vez.



Com estes gols ontem à noite no Estádio Nacional de Lima, na segunda data das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo no Qatar 2022, o habilidoso atacante marca 64 com a Canarinha em partidos oficiais, dois a mais que o Fenômeno.



No jogo, Neymar Jr. prestou homenagem a Ronaldo ao celebrar o primeiro grito, com o dedo para acima, tal como fizesse o jogador cinco vezes campeão do mundo.



Também fez o número nove com as mãos, em alusão à camisa usada pelo ex-jogador e destacou especialmente os dentes da boca (dentuço), marca registrada do Fenômeno.



'Fiz uma homenagem a Ronaldo, porque empatei com ele nos gols. É um ídolo para todos os brasileiros', comentou Neymar Jr. depois do drible do chapéu.



Agora, a atenção está voltada a ver se pode superar a lenda Edson Arantes do Nascimento (Pelé), para muitos o melhor jogador de futebol da história, que marcou 77 gols em partidos oficiais e é o maior artilheiro da seleção brasileira.



Em noite inspirada de Neymar Jr., o Brasil derrotou como visitante 4-2 um Peru combativo e fechou como líder por diferença de gols sobre a Argentina (venceu 2-1 a Bolívia) a segunda rodada das classificações sul-americanas.



