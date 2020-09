Barcelona apresenta oficialmente o meio-campista Pjanic

Barcelona, 15 de setembro (Prensa Latina) O Barcelona apresentou hoje o meio-campista bósnio Miraalem Pjanic como um novo jogador para a equipe, depois de acordar uma ligação entre as duas partes para as próximas quatro temporadas.

Pjanic, de 30 anos, chega da Juventus em Turim, depois de terminar o seu contrato no final da campanha anterior, e agora assinou com o clube de Culé por um valor próximo de 60 milhões de euros.



Em sua apresentação oficial, o jogador garantiu que jogar pelo Barcelona sempre foi um de seus sonhos e que agora vai gostar de dividir o camarim com um 'estrangeiro' em alusão ao atacante argentino Lionel Messi.



Pjanic elogiou a sua equipa anterior, a Juventus, com a qual conquistou sete títulos: 'Passei momentos muito felizes lá, mas era altura de procurar novos desafios.'



O bósnio começou sua carreira na Ligue 1 da França, onde jogou pelo Metz e pelo Olympique Lyon, antes de ir para a Liga italiana e jogar por cinco temporadas na Roma e mais quatro na Juventus.



