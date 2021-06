Mais um recorde para Ronaldo

Cristiano Ronaldo torna-se recordista de golos marcados na fase final das competições EURO com 11 tentos contra 9 de Michel Platini. Portugal quebrou a muralha magiar aos 84' (Guerreiro) e mais dois golos de Ronaldo, feito que a Alemanha não conseguiu contra a França.

Hungria 0 Portugal 3

Raphael Guerreiro 84

C. Ronaldo 87 (pen), 90+2

Se alguém tivesse dito a qualquer português aos 83´ que seu país iria ganhar este jogopor três golos, teria perguntado em que árvore iria aparecer de repente a Nossa Senhora de Fátima. A muralha húngara com onze jogadores atrás da bola, procurando o contra-ataque, foi massiva e densa e até a entrada de Rafa e Renato Sanches, principalmente, a Portugal faltavam ideias e rapidez no passe da bola.

Se as coisas melhoraram com a entrada de Rafa (por Bernardo Silva) aos 71' e Renato Sanches (por William Carvalho aos 81'), também aos 81' André Silva por Diogo Jota, ficaram melhores ainda com a entrada do eterno João Moutinho aos 89' com os danos já causados por Raphael Guerreiro (depois da bola embater em dois jogadores húngaros) e Ronaldo (mais um pênalti bem colocado). O capitão português cimentou a vitória com um drible e tento na pequena área aos 90+2'.

Um resultado ótimo para Portugal mas alguma lentidão, previsibilidade e falta de idéias, que poderia não se repetir jogando com equipas mais abertas.

Alemanha 0 França 1

Hummels (p.b.)

A posse de bola de 62% contra 38% da França ditou 10 remates pela Alemanha (contra 4) mas a probabilidade de um visitante, compacto, a lançar contra-ataques-relâmpago estava sempre no horizonte, como vimos com os dois golos da França anulados por fora-de-jogo.

Com um pouco mais de sorte, Alemanha poderia ter empatado o jogo mas sendo assim, é Portugal e França que lideram o Grupo F com 3 pontos, e Alemanha e Hungria sem pontos. Bastam dois empates para Portugal passar (com França e Alemanha) e se Alemanha perde este Sábado com Portugal, sai da competição.

Grupos Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos a favor Golos sofridos Pontos

Grupo A

Itália 3 Turquia 0

Demirol (pb), Immobile, Insigne

Suiça 1 País de Gales 1

Embolo Moore

Itália 1 1 0 0 3 0 3

Suiça 1 0 1 0 1 1 1

Pais de Gales 1 0 1 0 1 1 1

Turquia 1 0 0 1 0 3 0

Grupo B

Dinamarca 0 Finlândia 1

Pohjanpalo

Bélgica 3 Rússia 0

Meunier, Lukaku (2)

De Bruyne nem voou com a equipe para São Petersburgo. Segundo Nieuwsblad, o jogador de futebol, em conversa com o rei Filipe da Bélgica, que participou do treinamento da equipe, disse que se preparava para o segundo jogo contra a Dinamarca.

Em 2020/2021, De Bruyne jogou 40 partidas pelo Manchester City. Na final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, o belga quebrou o nariz.

Na primeira parte, Lukaku inaugurou o marcados aos 10' e antes do intervalo, Meunier marcou o segundo (34'). Com dois golos de vantagem, a seleção belga controlou o jogo e Lukaku bisou aos 88'.

Bélgica 1 1 0 0 3 0 3

Finlândia 1 1 0 0 1 0 3

Dinamarca 1 0 0 1 0 1 0

Rússia 1 0 0 1 0 3 0

Grupo C

Áustria 3 Macedónia do Norte 1

Lainer Pandev

Gregoritsch

Arnautovic

Holanda 3 Ucrânia 2

Wijnaldum Yarmolenko

Weghorst Yaremchuk

Dumfries

Áustria 1 1 0 0 3 1 3

Holanda 1 1 0 0 3 2 3

Macedónia N. 1 0 0 1 1 3 0

Ucrânia 1 0 0 1 2 3 9

Grupo D

Inglaterra 1 Croácia 0

Sterling 57'

República Checa 2 Escócia 0

Schick (2)

Rep. Checa 1 1 0 0 2 0 3

Inglaterra 1 1 0 0 1 0 3

Croácia 1 0 0 1 0 1 0

Escócia 1 0 0 3 0 2 0

Grupo E

Eslováquia 2 Polônia 1

Szczesny (p.b.) Linetty

Skrintar

Espanha 0 Suécia 0

Eslováquia 1 1 0 0 2 1 3

Espanha 1 0 1 0 0 0 1

Suécia 10 1 0 0 0 1

Polónia 1 0 0 1 1 2 0

Grupo F

França

Alemanha

Portugal

Hungria

Portugal 1 1 0 0 3 0 3

França 1 1 0 0 1 0 3

Alemanha 1 0 0 1 0 1 0

Hungria 1 0 0 1 0 3 0

