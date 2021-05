Templo do basquete recebe a consagração de Kobe Bryant

Washington, 15 mai (Prensa Latina) A homenagem póstuma de Kobe Bryant (1978-2020) será destaque na cerimônia de posse do Hall da Fama do Basquete, que acontecerá hoje em Spingfield, Estados Unidos.

Um ano depois de sua morte absurda em um acidente de helicóptero, os amantes do basquete em todo o mundo ainda não estão acostumados com sua ausência e, neste sábado, vão sem dúvida dar-lhe a maior ovação da noite.



Sua viúva, Vanessa, e sua filha Natália, receberão a jaqueta e o anel que credencia a consagração do 'Mamba Negra' no templo do basquete, cuja promoção em 2020 tem outras lendas.



Entre eles destacam-se os jogadores de basquete Tim Duncan e Kevin Garnett, que revolucionaram o jogo de salão no final do século passado e na primeira década do presente, com sua versatilidade, atitude e liderança.



Também serão reconhecidos a tetracampeã olímpica Tamika Catchings, as treinadoras Kim Mulkey e Barbara Stevens, e os técnicos Eddie Sutton e Rudy Tomjanovich, timoneiro dos Rockets que foram coroados com Hakeem Olajuwon.



Outro momento emocionante será a entrada do executivo suíço Patrick Baumann, que chefiou a Federação Internacional de Basquete (Fiba) até sua morte prematura em 2018, vítima de um ataque cardíaco.



A cerimônia também reconhecerá figuras do jornalismo, incluindo duas lendas que ganharam sua entrada como jogadores, Charles Barkley e Shaquille O'Neal, que agora estão entrando para seu sucesso como analistas.



O Basketball Hall of Fame tem o nome de James Naismith, o criador deste esporte, e está baseado na cidade de Springfield, onde esta modalidade começou a tomar forma em dezembro de 1891.



