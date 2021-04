Jazz e Nets consolidam vanguarda no basquete dos EUA

Washington, 14 abr (Prensa Latina) Os quintetos do Utah Jazz e do Brooklyn Nets consolidam hoje suas posições de vanguarda e recebem honras no topo de suas respectivas conferências na National Basketball Association of the United States (NBA).

No Oeste, Utah tem o maior número de vitórias na temporada atual com 41 vitórias e 14 derrotas, enquanto o Brooklyn empatou para a liderança no Leste com os 76ers da Philadelphia, graças a 37 vitórias e 17 derrotas.



Ambas as equipes estão em uma série de 10 vitórias em jogos, com sete vitórias e apenas três derrotas. O Jazz do treinador Quin Snyder venceu o Oklahoma City Thunder 106-96 ontem, enquanto as Redes ultrapassaram os Minnesota Timberwolves 127-97.



Com três de seus titulares fora devido a lesões: Royce O'Neale (descanso), Joe Ingles (dor no joelho) e Jordan Clarkson (entorse no tornozelo), Jazz contou com Bojan Bogdanovic e Donovan Mitchell, que marcaram 23 e 22 pontos, respectivamente.



Por outro lado, Kevin Durant mostrou seu melhor desempenho nos últimos meses e com 31 pontos, quatro ressaltos e um número igual de assistências liderou as Redes contra o Minnesota.



Os Clippers, Los Angeles Lakers e Phoenix Suns também tiveram sucesso na terça-feira, vencendo os Indiana Pacers, Charlotte Hornets e Miami Heat, nessa ordem.



A programação da NBA continua hoje com 12 jogos, incluindo os jogos do Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, que quebrarão o empate para o primeiro lugar na Conferência Leste.



