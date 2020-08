Equador: Torneio LigaPro reabre após 152 dias de suspensão

Quito, 14 de agosto (Prensa Latina) Os amantes do futebol equatoriano vão aproveitar a reabertura dos estádios hoje, com as duas primeiras partidas da LigaPro, que recomeçam hoje após 152 dias paralisados ​​pela difusão do Covid-19.

Deportivo Cuenca e Guayaquil City será a partida que reabrirá o torneio, às 17 h (horário local), no Estádio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, localizado na cidade de Cuenca.



Às 19h15 está marcado o segundo jogo do dia, entre Barcelona e Orense, no Monumental Isidro Romero Carbo, a oeste da cidade de Guayaquil.



O torneio de futebol equatoriano da Série A começou em fevereiro passado e foi suspenso um mês depois, em março, devido ao rápido avanço da nova cepa do coronavírus em todo o país.



A partir deste dia, o campeonato recomeça na fase cinco, onde ficou e será concluído na fase 30, conforme previsto.



Os confrontos acontecerão sob estritas medidas de biossegurança e sem a presença do público.



De acordo com a Tabela de Posições, a Universidade Técnica esteve na frente da LigaPro com 11 pontos, seguida da Liga de Quito, com nove, Universidad Católica e Macará, que compartilham oito gols.



