Ciclista colombiano Higuita para escalada na corrida italiana

Roma, 14 mar (Prensa Latina) O ciclista colombiano Sergio Higuita luta hoje, durante a quinta etapa, para subir posições na corrida italiana Tirreno-Adriatico, na qual é o terceiro, a 35 segundos do líder, o esloveno Tadej Pogacar.

Para alcançar seu objetivo, Higuita tentará vencer ou, pelo menos, entrar no time de avanço no trecho de 205 quilômetros de terreno irregular entre as cidades de Castellalto e Castefidardo.



À frente do cafeicultor e com a mesma diferença está o belga Wout Van Aert, enquanto na quarta e quinta colocações estão o espanhol Mikel Landa e a colombiana Nairo Quintana, a 38ú e 41ú segundos do líder.



No dia anterior, Pogacar mostrou suas habilidades como alpinista ao vencer o trecho de 148 quilômetros entre as cidades de Terni e Prati di Tivo em três horas, 49 minutos e 24 segundos.



Atrás estavam seis segundos, o britânico Simón Yates e 29, o colombiano Higuita junto com o espanhol Landa, classifica três e quatro nesta ordem.



Quinto terminou o também colombiano Quintana, titular do Giro d'Italia 2014, 31 segundos atrás do vencedor.



Amanhã terá lugar o sexto dia, este de perfil plano entre as localidades de Castelraimondo e Lido di Fermo a 169 quilómetros.



- Classificação geral:



-1. Tadej Pogacar (SLO / Emirados Árabes Unidos) 17:53:21.



-dois. Wout Van Aert (BEL / Jumbo-Visma) em 0:35 segundos.



-3. Sergio Higuita (COL / EF Educação-Nippo) 0:35 '.



-4. MIKEL LANDA (ESP / Bahrain-Victorious) 0:38 '.



-5. Nairo Quintana (COL / Arkéa-Samsic) 0:41 '.



-6. João Almeida (POR / Deceuninck-Quick Step) 0:45 '.



-7. Jakob Fuglsang (DEN / Astana-Premier Tech) 0:55 '.



-8. Simon Carr (GBR / EF Education-Nippo) 1:03 minutos.



-9. Matteo Fabbro (ITA / Bora-Hansgrohe) 1:12 '.



-10. Geraint Thomas (GBR / Ineos) 1:25 '.



