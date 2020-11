Teófilo Stevenson, um soco mortal

Por Lemay Padrón Oliveros Havana, 13 nov (Prensa Latina) Para muitos, ele é o maior boxeador que já viu o mundo amador, e entre os melhores se houver boxe, mas a verdade é que a história dos Jogos Pan-americanos ficaria incompleta sem a menção do cubano Teófilo Stevenson.

Morreu em junho de 2012, Stevenson quebrou o domínio americano em pesos pesadamente rejeitado em inúmeras ocasiões propostas para abraçar o profissionalismo e enchendo os bolsos de dinheiro, mas no ringue ganhou quase tudo.



De sua estreia internacional nos Jogos Pan-americanos de Cali de 1971 até sua despedida na Copa do Mundo de Reno-86, sempre foi o mais seguido pela mídia, e o mais respeitado acima do ringue, graças ao seu soco mortal.



Nos Jogos Continentais, o boxeador com um soco mortal, nascido em 29 Março de 1952 na vila de Engenho Delicias, hoje pertencente ao concelho de Puerto Padre, na província cubana oriental de Las Tunas.



Na prova colombiana perdeu nas semifinais com a americana Duanne Bobick, a mesma rival que o lançou ao estrelato no ano seguinte nas Olimpíadas de Munique, mas isso é outra história.



Quatro anos depois já era uma estrela e sem muita oposição conquistou o cetro máximo no México-75, como fez em San Juan-79.



Ao contrário de algumas figuras de sua geração e quase todos os que vieram depois, Stevenson tinha um rival de alto nível em seu próprio país, Ángel Milián de Pinar del Río, com quem teve várias lutas bem lembradas pela dedicação e bravura no quadro-negro.



Em algumas ocasiões, foi decidido conceder duas medalhas de ouro na categoria superpesado para que esses dois esmagadores de ossos não cruzassem as luvas, com o consequente dano para um deles, ou ambos, e finalmente perda para o boxe cubano.



É por isso que também faltam mais medalhas regionais no recorde de Stevenson, desde que ele recebeu também oportunidades internacionais para o gigante de Pinar del Río.



No entanto, não foi com Milián que Stevenson perdeu mais de uma vez, mas com o desconhecido Igor Visotsky, um lutador russo com recursos técnicos limitados, mas resistência a todo teste e também acerto forte.



Duas vezes eles viram os rostos na depilação e em ambas as ocasiões o europeu triunfou, único no mundo que conseguiu tal feito sem sofrer a vingança do cubano: em Córdoba Cardín de 1973, e três anos depois em um torneio internacional em Minsk, hoje Belarus.



No entanto, Visotsky nunca se tornou o número um em seu país, a então União Soviética, onde pugilistas de qualidade enxamearam nas grandes divisões e, portanto, seus o maior orgulho foi e será ter derrotado Stevenson duas vezes.



Com o tempo, em 2006, Visotsky confessou em entrevista que o cubano era como um irmão para ele e ele nunca tinha visto um lutador semelhante: 'Eu ainda acredito hoje que ele é o maior boxeador amador de todos os tempos e de todas as civilizações ', declarou.



TRÊS OURO OLÍMPICO



As medalhas de ouro em três Olimpíadas tornam Stevenson o peso mais pesado boxe amador extraordinário e um dos maiores em qualquer divisão de todos os tempos.



O primeiro veio em Munique em 1972, quando se encontrou com Bobick, considerado o Great White Hope, da imprensa norte-americana, segundo a qual seria o encarregado de ofuscar o reinado do lendário Joe Louis ou do próprio Mohamed Ali.



No entanto, no ringue da Baviera ele colidiu com a poderosa mão direita de Stevenson, que jogado na tela para o resto da vida, já que nunca mais poderia brilhar.



A partir daí, o jogador do Las Tunas conquistou um a um os títulos mundiais consagrados de La Havana 1974, Belgrado 1978 e Reno 1986, os dois primeiros na categoria acima de 81 quilogramas e o terceiro em mais de 91.



Na mesma ordem vieram suas coroações olímpicas em Munique 1972, Montreal 1976 e Moscou 1980, e também reinou nos Jogos da América Central e do Caribe em Santo Domingo 1974 e Havana 1982. No total, foi 11 vezes campeão nacional e uma vez vice-campeão, e também conquistou nove medalhas de ouro no tradicional torneio internacional Giraldo Córdova do Cardín no Memóriam, considerado em sua época mais forte que uma Copa do Mundo.



Ele se solidarizou com a decisão cubana de não participar dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, onde ele teria a chance real de alcançar quatro títulos quadrienais de namoro muscular, e não temos dúvidas de que os teria alcançado.



Stevenson ficou tentado a assinar como boxeador profissional e um sua luta contra o lendário Mohamed Ali, acordada por cinco milhões de dólares em prêmios, mas finalmente a luta nunca aconteceu.



Ele nunca foi nocauteado. Seu soco foi devastador e em mais de uma ocasião apenas com o jab colocar seu rival de serviço fora de combate. Assim, ele veio a conquistar todos os títulos que conferiu a Associação Internacional de Boxe Amador.



Esses prêmios incluem a Val Balker Cup, concedida ao melhor lutador do planeta, até o troféu Fair Play por seu cavalheirismo na depilação.



Ele pendurou as luvas em plena capacidade, em 1986, e se despediu do mundo com carinho que seu povo sempre professou a ele.



