Jogos Amistosos dos Times de Futebol Russos

Preparando-se para o retorno da Liga do Futebol Russo de 2022 (cobertura exclusiva Pravda Brasil) previsto para o próximo dia 26, as equipes tem mantido intensa atividade através de jogos amistosos, nacionais e internacionais.

Os líderes da tabela, pela ordem Zenit, CSKA e Spartak, têm confirmado a boa performance dos jogos de ida da Liga em 2021 apontando, neste momento, que a disputa do título maior do futebol russo ficará mesmo entre os três clubes mais tradicionais da Rússia.

Com especial atenção ao ponteiro e ao vice.

O Zenit entrou em campo para uma partida amistosa pela última vez no dia 4 em Dubai, capital dos Emirados Árabes, para enfrentar o F.C. Ararat Armenia, campeão armeno do ano passado. Os atuais camepões russos mostraram porque lideram a Liga Russa, favoritos para manter o escudo russo: ganharam com folga por 4-0 no estádio Nad Al Sheba, com gols do meio-campista Aleksei Sutormin de pênalti, e pelos brasileiros, o mei-campista Wendel, e Malcom, atacante com dois tentos.

No mesmo dia, a equipe rserva do Zenit venceu em casa, no estádio Krestovsky conhecido como Gazprom Arena na cidade de São Petersburgo, o F.C. Noah, vice-campeão da Primeira Liga da Armênia por 3-0. Os gols foram do defensor Dmitri Chistyakov, e dos atacantes Stanislv Krapukhin e Mikhail Pogorelov.

Ja o CSKA visitou o Real Murcia da Segunda Divisão espanhola no dia 3, quando venceu por 3-1. No dia 28 de janeiro, as duas equipes haviam se enfrentado em Moscou, com vitória também dos russos por nada menos que 5-0. No encontro na Espanha, marcaram para os moscovitas os atacante bielorusso Ilya Shkurin e, duas vezes, o croata Nikola Vlašić.

O segundo time do CSKA, também em Murcia no mesmo dia, enfrentou o La Unión Atlético da Segunda Divisão da Espanha, com vitória folgada por 6-2. Os gols para os moscovitas form assinalados pelo maio-campista Nair Tiknizyan, pelo atacante Vladislav Yakovlev, pelo atacante bielorusso Ilya Shkurin, Harri fez gol contra pelo time espanhol, pelo atacante Fyodor Chalov e pelo atacante Ilzat Akhmetov.

O Spartak entrou em campo em jogo preparatório, pela última vez, no dia 7 em casa, no estádio Otkrytie Arena onde recebeu o F.C Riga da Primeira Divisão da Letônia. O time com mais títulos do futebol russo, desde 2001, deu uma sacolada: 4-0 com gols do meio-campista Roman Zobnin, pelo atacante argentino Ezequiel Ponce, e pelo atacante nigeriano Victor Moses, e pelo atacante sueco Jordan Larsson.

