Real Madrid e Barcelona disputam posições no espanhol

Madri, 10 de abril (Prensa Latina) Real Madrid e Barcelona disputam hoje suas opções para vencer o Campeonato Espanhol, quando celebram a 246ª edição do clássico do futebol mundial.

Os da capital espanhola estão em terceiro lugar na classificação geral com 63 pontos, atrás do Barcelona, que tem 65 e ambos perseguem o Atlético de Madrid, líder com 66.



O Real Madrid chega ao encontro motivado ao derrotar o Liverpool por 3-1 em casa, na primeira mão das quartas de final da Liga dos Campeões, com dois gols de Vinicius Jr e um de Marco Asencio.



Precisamente as duas pontas devem alinhar-se com o avançado francês Karim Benzema, no tridente de ataque branco que o treinador Zinedine Zidane coloca em campo, face à persistente ausência do belga Eden Hazard, que ao que parece também vai perder o importante confronto.



Quem pode estar lá é o defesa-central Sérgio Ramos, ícone do clube merengue que se recupera de lesão e sobre o qual circulam rumores de uma possível saída da equipe no final da temporada, o que pode ser dele último clássico contra o Barcelona.



Por seu turno, o Barcelona chega depois de conseguir uma vitória agonizante por 1-0 sobre o fraco Valladolid, o que lhe permitiu chegar ao jogo à frente do Madrid na tabela geral, e vai procurar expandir a diferença de pontos com o Real para cinco na competição.



Com Lionel Messi na primeira linha, e os franceses Antoine Griezmann e Ousmane Dembelé nas laterais, o técnico holandês Ronald Koeman buscará violar a defesa do merengue, que tem uma perda significativa na ausência do central Rafael Varane, que sofre com Covid -19.



Sobre a possível saída de Messi no final da temporada, Zidane falou em entrevista coletiva antes do duelo: 'Não quero que seja o último clássico de Messi, deixe-o ficar, fique no Barcelona, está tudo bem aí, é bom que fique para a Liga . '



Real Madrid e Barcelona se enfrentaram 245 vezes ao longo dos mais de 100 anos de história pelos dois clubes, os da capital espanhola tiveram 97 vitórias pelos catalães 96 e em 52 ocasiões a partida terminou empatada no placar.



Messi é o melhor marcador de todos os tempos nestes jogos com 26 golos, seguido por Cristiano Ronaldo e Alfredo Di Stéfano com 18, enquanto outro jogador do Real Madrid, Raúl González Blanco, é quarto com 15.



mv / arp / ml

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=40124&SEO=real-madrid-e-barcelona-disputam-posicoes-no-espanhol