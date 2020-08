De Fangio a Hamilton, 70 anos de história

Por Reinaldo Wossaert Silva Havana, 9 de agosto (Prensa Latina) Resumir 70 anos de história de uma modalidade espetacular e competitiva como a Fórmula 1, em poucas linhas é quase impossível.

Porém, neles poderíamos compilar histórias esportivas de mitos como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna ou Michael Schumacher e seu possível herdeiro, Lewis hamilton.



As memórias da principal prova do automobilismo mundial começaram em 1950 no lendário circuito de Silverstone, no Reino Unido, e seu primeiro vencedor foi o italiano Giuseppe 'Nino' Farina, porém, quem dominou a década foi o argentino Juan Manuel Fangio.



'El Maestro', como é chamado o falecido piloto de Buenos Aires, nesse período conquistou cinco títulos mundiais em sete anos com Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari e Maserati, equipes que celebraram o talento de quem é para muitos o melhor de todos os tempos.



O sucesso de Fangio foi o impulso vital para o surgimento do esporte que passou a contar com as proezas de figuras como o escocês Jim Clark (1960-1969), o austríaco Niki Lauda (1970-1979) ou o francês Alain Prost (1980-1989), protagonista com o brasileiro Ayrton Senna da maior rivalidade da história da Fórmula 1.



Foi justamente o falecido piloto brasileiro, considerado o mais rápido de todos ao volante, o rei da última década do século XX, período em que não só conquistou duas de suas três coroas, mas com seu talento revolucionou o esporte no qual foi imortalizado como 'The Boss'.



Já no início do século atual o mundo aproveitou a corrida em grande estilo de outro dos mais renomados expoentes da Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher, que a bordo de sua Ferrari conquistou 56 triunfos e cinco títulos mundiais que, somados aos dois que já tinha, o tornaram o grande vencedor da competição.



Até então, 'Schumi' e Ferrari assinaram a combinação de maior sucesso na história da Fórmula 1, mas logo apareceu, primeiro com a McLaren e agora com a Mercedes, o britânico Lewis Hamilton, que tem seis coroas mundiais e ainda muitos quilômetros para devorar.



