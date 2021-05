PSG tenta manter opções de título no futebol francês

Paris 9 Mai (Prensa Latina) O PSG visita o Rennes hoje, no encerramento do penúltimo dia do futebol francês, obrigado a vencer para manter as opções de título na Ligue 1, comandada pelo Lille com 79 pontos.

Sem Kylian Mbappé, suspenso, ou Marco Verratti (lesionado) entre os convocados, os vermelhos e azuis terão um jogo fundamental no estádio Roazhon Park, na cidade do norte, para tentar salvar a temporada, após derrota nas semifinais da Liga dos Campeões. contra o Manchester City.



O treinador parisiense Mauricio Pochettino pode confiar a sua sorte no ataque com o trio latino-americano Ángel Di María, Mauro Icardi e Neymar, este último recentemente confirmado como membro do PSG até 2026, embora com um corte salarial de cerca de seis milhões de euros.



A capital entra em jogo com 75 pontos, quatro a menos que o Lille, que venceu esta sexta-feira no Lens, no início da 36ª jornada da Ligue 1.



O PSG vê o objetivo de vencer o torneio nacional pelo quarto ano consecutivo e o oitavo nos últimos nove campeonatos em sério risco.



Em outra partida interessante, o Mônaco (71) viaja para Reims com o objetivo de uma vitória que o devolva ao terceiro lugar na tabela, agredido ontem pelo Olympique Lyonnais (73) na vitória por 4 a 1 sobre o Lorient.



De acordo com a UEFA, as duas primeiras colocações da Ligue 1 avançarão diretamente para a Liga dos Campeões 2021-2022, e a terceira disputará a pré-eliminatória, daí a batalha Mônaco-Lyon nas datas finais da competição.



O dia de domingo será completado com os jogos Saint Etienne x Olympique de Marseille, Strasbourg x Montpellier, Metz x Nimes, Angers x Dijon e Nice x Stade Brestois.



Para os clubes de Estrasburgo (38 pontos) e Nimes (32), esses jogos são fundamentais em suas aspirações de evitar o rebaixamento direto, um destino do qual Dijon (18) não poderá mais escapar.



oda/wmr/jcfl/gdc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=40969&SEO=psg-tenta-manter-opcoes-de-titulo-no-futebol-frances