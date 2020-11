Estrelas do beisebol cubano na grama de Guillermón Moncada

Santiago de Cuba, 9 nov (Prensa Latina) Os jogadores mais destacados do Campeonato Cubano de Beisebol jogarão aqui hoje, se a natureza o permitir, o jogo All-Star correspondente à Série 60.

Dadas as intempéries geradas pela barragem da Tempestade Tropical Eta, tanto os testes de habilidades quanto o desafio em questão foram adiados e nesta segunda-feira espera-se poder desfrutar definitivamente do show.



Se assim for, sabe-se que a abertura para o time das estrelas do presente será o direito do Granma Lázaro Blanco, enquanto pelas perspectivas o Camagüey Yosimar Cousín é anunciado, embora Pablo Guillén (Villa Clara) ou Renner Rivero ( Matanzas).



Para os estabelecidos, eles poderiam alinhar Yosvani Alarcón de Las Tunas no apanhador, Lisbán Correa (Industriales) em primeiro, Humberto Bravo (Camagüey) em segundo, Pavel Quesada (Cienfuegos) em terceiro e Alexander Ayala (Camagüey) em shortstop.



Os prados seriam guardados por Frederich Cepeda (Sancti Espíritus), Yoelqui Guibert (Santiago de Cuba) e William Luis (Matanzas), com Yordanis Samón (Camagüey) como designado.



Enquanto isso, as futuras estrelas alinhariam como a 'máscara' Andry Pérez de Matanzas, na inicial, na segunda base e na 'parada curta' os Cienfuegos Daniel Pérez, César Prieto e Luis Vicente Mateo, respectivamente, e na terceira Yandy Yánez (Matanzas).



Nos jardins estarão Loidel Chapellí (Camagüey), Geysel Cepeda (Sancti Espíritus) e Luis Enrique González (Cienfuegos), com Javier Carabeo (Mayabeque) como designado.



Apesar de romper com o tradicional encontro entre Oriente e Ocidente, o novo formato gera grandes expectativas para ver se os jovens prevalecem sobre a experiência, ou se está em condições de contrabalançar o ímpeto das perspectivas.



Do tradicional limite entre o Leste e o Oeste, foram disputados 31 desafios com saldo favorável às primeiras 16 vitórias por 15.



A primeira partida foi disputada em 15 de março de 1963 e depois o elenco do Oriente venceu por 5-0, enquanto a última foi disputada em 20 de outubro de 2019 e o Orientales também saiu pela porta larga, por 3-0.



jf / rws/bj

