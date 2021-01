Formato de bolha para Liga dos Campeões de Basquete da América

Miami, 8 jan (Prensa Latina) A adoção do formato de bolha pela Covid-19 transcende hoje no palco da Liga dos Campeões de Basquete da América, com ação entre 31 de janeiro e 13 de abril.

Em sua segunda edição, os Campeões Continentais reunirão 12 clubes, incluindo os estreantes Titanes de Barranquilla (Colômbia) e Caballos de Coclé (Panamá), que disputarão a fase de grupos em três sedes iniciais: Buenos Aires (Argentina), Manágua (Nicarágua) e Rio de Janeiro (Brasil).



Tal como aconteceu na definição da primeira versão, a nomeação de 2021 será matizada pela implementação do protocolo sanitário da Federação Internacional em meio à Covid-19, que inclui a ausência do público nas instalações e a entrada apenas de pessoal credenciado.



Os atuais campeões Quimsa (Argentina), CD Valdivia (Chile) e São Paulo (Brasil) competirão no campo do Estádio Obras, em Buenos Aires, como parte da seção B; enquanto isso, Aguada (Uruguai), San Lorenzo (Argentina) e Franca (Brasil) colidirão por causa da chave C.



A Zona A será palco do Centro Esportivo Alexis Argüello de Manágua e competirão os representantes Titanes, Real Esteli (Nicarágua) e Caballos.



Enquanto isso, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Flamengo local e os times do Instituto (Argentina) e Peñarol (Uruguai) compõem o D.



A fase de grupos continua com novas bolhas no mês de março com quedas entre os dias 4 e 9 e de 24 a 29.



Os vencedores de cada uma das seções serão avaliados em uma Final Four entre 8 e 13 de abril.



