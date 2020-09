Diretor do Tour de France deve sair devido a Covid-19

Paris, 8 de setembro (Prensa Latina) O diretor do Tour de France, Christian Prudhomme, terá que deixar a corrida por uma semana após o teste positivo para Covid-19, segundo fontes da organização anunciadas hoje.

A amostragem foi realizada na véspera, durante o dia de descanso, mas foi hoje quando foram divulgados os resultados e segundo os quais nenhum corredor da prova apresentou amostras do vírus, embora alguns directores de equipas diferentes o tenham feito. .



Por se tratarem de casos isolados, cada um deles de clubes distintos, devem se retirar da prova e ficar em quarentena por uma semana, mas não irão forçar nenhuma exclusão coletiva já que o número definido pela organização no início da prova era de 2 casos por equipe .



Prudhomme, que na prova será substituído por François Lemarchand, retomará a liderança da competição após o segundo dia de descanso, marcado para segunda-feira, 14 de setembro, na cidade alpina de Isere.



Depois de conhecer os resultados, o chefe da prova declarou que não apresentava nenhum sintoma da doença, apesar de se aposentar temporariamente fazendo 'como qualquer funcionário francês nesse tipo de caso', e lembrou que fez três exames. antes da partida, 'nos dias 6, 20 e 27 de agosto', sempre com resultados negativos.



'Vou assistir ao Tour pela televisão, o que não acontecia comigo há quinze anos', disse Prudhomme, que liderou a maior corrida de ciclismo do mundo desde 2007.



mem/acm/jcfl

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=33984&SEO=diretor-do-tour-de-france-deve-sair-devido-a-covid-19