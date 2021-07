Euro 2020: Inglaterra v. Itália

Um jogo de futebol bem disputado mas com actos deploráveis entre alguns adeptos ingleses, vaiando durante o hino nacional da Dinamarca. Ainda, um laser foi usado para tentar cegar o guardião dinamarquês quando Kane fazia o seu pênalti.

Inglaterra 2 Dinamarca 1 (após prolongamento)

Kjaer (39, p.b.) Damsgaard (30)

Kane 104 (pênalti)

Como previsto nesta coluna, a equipa de Southgate teve de lutar no duro para merecer o lugar no final, e batalhou frente a uma Dinamarca bem estruturada com grande qualidades de equipa e individuais. Aos 30', Damsgaard efectuou um excelente ponta-pé livre por cima da muralha. A resposta inglesa foi mais uma vez Saka, que assistiu a Sterling mas o Kjaer fez auto-golo, fazendo a cobertura e negando Sterling.

Prolongamento: a diferença foi o penalty de Kane, que o guarda-redes dinamarquês Schmeichel defendeu mas no ressalto, Kane colocou a bola na rede.

A lamentar, o vaiar durante o hino nacional dinamarquês por uma secção da multidão inglesa e ainda pior, o uso de um laser na cara do goleiro/guarda-redes da Dinamarca antes do pênalti de Kane. A Associação de Futebol da Dinamarca decidiu não prosseguir com uma reclamação mas UEFA está investigando.

Final: Domingo dia 11 Itália v. Inglaterra

Semi-finais

Itália 1 Espanha 1 (4-2 em pênaltis)

Chiesa (60) Morata (80)

Itália elimina Espanha

No terceiro jogo consecutivo com prolongamento, e o segundo a terminar em pênaltis, Espanha perdeu por 2-4 depois de Morata anular a vantagem de Chiesa no tempo regular.

Só poderia haver um vencedor e a Itália, na noite, mostrou-se superior nos pênaltis, depois de Espanha ter dominado grande parte do jogo, cometendo o pecado de não poder, ou não ter tido a sorte, de converter posse de bola em golos. Teve hipóteses e poderia ter estado a vencer por dois golos antes de Chiesa inaugurar o marcados aos 60 minutos num contra-ataque relâmpago.

Morato, saltando do banco de suplentes (por quê estava lá e não no campo desde o início?) igualou aos 80' mas nenhuma equipa conseguir quebrar o equilíbrio, nem durante o prolongamento. Nos pênaltis, Italia 4, Espanha 2.

Inglaterra Dinamarca

Quartos-de-final

Espanha 1 Suiça 1 (após prolongamento) Espanha vence 3-1 em pênaltis

Zakaria (8, p.b.) Shaqiri (68)

Itália 2 Bélgica 1

Barella (31) Lukaku (45+2, pen.)

Insigne (44)

Dinamarca 2 República Checa 1

Delaney (5) Schick (49)

Dolberg (42)

Inglaterra 4 Ucrânia 0

Kane (4, 50)

Maguire (46)

Henderson (63)

Oitavos-de-final

Esta fase = Oitavos-de-final

Dia 26

País de Gales 0 Dinamarca 4

Itália 2 Áustria 0

Dia 27

Holanda 0 República Checa 2

Bélgica 1 Portugal 0

Dia 28

Croácia 3 Espanha 5

França 3 Suiça 3 (Suiça vence em pênaltis)

Dia 29

Inglaterra 2 Alemanha 0

Suécia 1 Ucrânia 2

Quartos-de-final (Últimos 8 equipas)

2 de Julho

Espanha 1 Suiça 1 (após prolongamento, Espanha vence 3-1 em pênaltis

Itália 2 Bélgica 1

3 de Julho

Dinamarca 2 República Checa 1

Inglaterra 4 Ucrânia 0

Semi-finais

6 de Julho

Espanha v. Itália

7 de Julho

Inglaterra v. Dinamarca

Final

11 de Julho

Vencedores dos jogos nos dias 6 e 7 de Julho

Golos (acumulados)

Jogadores

Ainda na competição (negrito)

Cristiano Ronaldo (Portugal) 5

Schick (República Checa) 5

Benzema (França) 4

Lukaku (Bélgica) 4

Forsberg (Suécia) 4

Kane (Inglaterra) 4

Wijnaldum (Holanda) 3

Seferovic (Suiça) 3

Shaqiri (Suiça) 3

Sterling (Inglaterra) 3

Dolberg (Dinamarca) 3

Morata (Espanha) 3

Países

Ainda na competição

13 Espanha Morata 3, Laporte, Sarabia 2, Torres 2, Azpilicueta, Oyarzabal + 3 p.b.

12 Itália Immobile 2, Insigne 2, Barella, Locatelli 2, Pessina 2, Chiesa 2 + 1 p.b.

12 Dinamarca Poulsen 2, Damsgaard 2, Christensen, Maehle 2, Dolberg 3, Braithwaite, Delaney

10 Inglaterra Sterling 3, Kane 4, Maguire, Henderson + 1 p.b.

9 Bélgica Lukaku 4, Meunier, T. Hazard 2, De Bruyne + 1 p.b.

8 Holanda Wijnaldum 3, Weghorst, Dumfries 2, Depay 2

8 Rep. Checa Schick 5, Holes

8 Suiça Embolo, Seferovic 3, Shaqiri 3, Gavranovic

7 Portugal Ronaldo 5, Guerreiro, Diogo Jota

7 Croácia Perisic 2, Modric, Vlasic, Orsic, Pasalic + 1 p.b.

7 França 1 p.b., Griezmann, Benzema 4, Pogba

6 Ucrânia Yarmolenko 2, Yaremchuk 2, Dovbyk, Zinchenko

5 Suécia Forsberg 4, Claessen

4 Alemanha Havertz, Gosens + 2 p.b.

4 Áustria Lainer, Gregoritsch, Arnautovic, Baumgartner

3 País de Gales Moore, Ramsey, Roberts

Fase de Grupos

No Grupo A, após 3 jogos, Itália e País de Gales já passaram para a fase seguinte. A Suiça vai prosseguir como um dos melhores terceiros classificados, tendo 4 pontos. Turquia sai.

No Grupo B, 3 jogos. Bélgica e Dinamarca passam, Finlândia e Rússia saem

No Grupo C, 3 jogos. Passam Holanda e Áustria; Ucrânia em terceiro ligar, Macedónia sai

No Grupo D, passam Inglaterra, Croácia e República Checa em terceiro lugar. Escócia sai.

No Grupo E passam Suécia e Espanha. Eslováquia e Polónia saem.

No Grupo F, passam França e Alemanha, Portugal em terceiro lugar. Sai a Hungria.

Fase de grupos terminado

Grupos Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos a favor Golos sofridos Pontos

Grupo A

Itália 3 Turquia 0

Demirol (pb), Immobile, Insigne

Suiça 1 País de Gales 1

Embolo Moore

País de Gales 2 Turquia 0

Ramsey (42)

Roberts (90+5)

Itália 3 Suiça 0

Locatelli (26, 52)

Immobile (89)

Itália 1 País de Gales 0

Pessina (39)

Suiça 3 Turquia 1

Sefirovic (6) Irfan Can Kahveci (62)

Shaqiri (26, 68)

Itália 3 3 0 0 7 0 9

Pais de Gales 3 1 1 1 3 2 4

Suiça 3 1 1 1 4 5 4

Turquia 3 0 0 3 1 8 0

Grupo B

Dinamarca 0 Finlândia 1

Pohjanpalo

Bélgica 3 Rússia 0

Meunier, Lukaku (2)

Bélgica 3 Rússia 0

Meunier, Lukaku (2)

De Bruyne nem voou com a equipe para São Petersburgo. Segundo Nieuwsblad, o jogador de futebol, em conversa com o rei Filipe da Bélgica, que participou do treinamento da equipe, disse que se preparava para o segundo jogo contra a Dinamarca.

Em 2020/2021, De Bruyne jogou 40 partidas pelo Manchester City. Na final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, o belga quebrou o nariz.

Na primeira parte, Lukaku inaugurou o marcados aos 10' e antes do intervalo, Meunier marcou o segundo (34'). Com dois golos de vantagem, a seleção belga controlou o jogo e Lukaku bisou aos 88'.

Finlândia 0 Rússia 1

Miranchuk 45+2

Aleksei Miranchuk marcou o tento da Rússia ainda antes do intervalo. Assistido por Artem Dzyuba, enviou a bola no canto superior esquerdo da baliza do lado direito da área.

Com uma posse de bola de 59% contra 41%, Rússia controlou mais o jogo, tendo 41 remates, 3 no alvo contra 11 dos finlandeses (1 no alvo) e 4 cantos contra 1.

Dinamarca 1 Bélgica 2

Poulsen (2) T. Hazard (55)

De Bruyne (70)

Dinamarca 4 Rússia 1

Damsgaard (38) Zyyuba (70, pen)

Y. Poulsen (59)

A. Christensen (79)

Maehle (82)

Finlândia 0 Bélgica 2

Hradecky (74, o.g.), R. Lukaku (81)

Bélgica 3 3 0 0 7 1 9

Dinamarca 3 1 0 2 5 4 3

Finlândia 3 1 0 2 1 3 3

Rússia 3 1 0 2 2 7 3

Grupo C

Áustria 3 Macedónia do Norte 1

Lainer Pandev

Gregoritsch

Arnautovic

Holanda 3 Ucrânia 2

Wijnaldum Yarmolenko

Weghorst Yaremchuk

Dumfries

Ucrânia 2 Macedónia de Norte 1

Yarmolenko (29) Alioski (57)

Yaremchuk (34)

Holanda 2 Áustria 0

Depay (11, pen.)

Dumfries (67)

Ucrânia 0 Áustria 1

Baumgartner (21)

Macedónia N 0 Holanda 3

Depay (24)

Wijnaldum (51, 58)

Holanda 3 3 0 0 8 2 9

Áustria 3 2 0 1 4 3 6

Ucrânia 3 1 0 2 4 5 3

Macedónia N. 3 0 0 3 2 8 0

Grupo D

Inglaterra 1 Croácia 0

Sterling 57'

República Checa 2 Escócia 0

Schick (2)

Inglaterra 0 Escócia 0

Rep. Checa 1 Croácia 1

Schick (37, pen) Perisic (47)

Grupo D

Inglaterra 1 República Checa 0

Sterling (12)

Escócia 1 Croácia 3

McGregor (42)

Vlasic (17), Modric (62), Perisic (77)

Inglaterra 3 2 1 0 2 0 7

Croácia 3 1 1 1 4 3 4

Rep. Checa 3 1 1 1 3 2 4

Escócia 3 0 1 2 1 5 1

Grupo E

Eslováquia 2 Polônia 1

Szczesny (p.b.) Linetty

Skrintar

Espanha 0 Suécia 0

Suécia 1 Eslováquia 0

Forsberg (77, pen.)

Espanha 1 Polónia 1

Morata (25) Lewandowski (54)

Suécia 3 Polónia 2

Forsberg (2, 59) Lewandowski (61,84)

Claessen (90+3)

Espanha 5 Eslováquia 0

Dobravka (p.b. 30)

Laporte (45+3)

Sarabia (56)

Torres (67)

J. Kucka (p.b. 71)

Suécia 3 2 1 0 4 2 7

Espanha 3 1 2 0 6 1 5

Eslováquia 3 1 0 2 2 7 3

Polónia 3 0 1 2 4 6 1

Grupo F

França 1 Alemanha 0

Hummels (pb)

Hungria 0 Portugal 3

C. Ronaldo (2), Guerreiro

Hungria 1 França

Fiola (45+2) Griezmann (66)

Portugal 2 Alemanha 4

C. Ronaldo (15) R. Dias (35 p.b.)

Diogo Jota (67) Guerreiro (39 p.b.) Havertz (51), Gosens (60)

Portugal 2 França 2

C. Ronaldo Benzema (45+2 pen. 47)

(2 pen. 31,60)

Hungria 2 Alemanha 2

Szalai (11) Havertz (66)

Schafer (68) Goretzka (84)

França 3 1 2 0 4 3 5

Alemanha 3 1 1 1 6 5 4

Portugal 3 1 1 1 7 6 4

Hungria 3 0 2 1 3 6 2

Pravda.Ru

Foto:

Golos (após 3 jogos)

Jogadores

Cristiano Ronaldo (Portugal) 5

Wijnaldum (Holanda) 3

Lukaku (Bélgica) 3

Forsberg (Suécia) 3

Schick (República Checa) 3

Países

8 Holanda Wijnaldum 3, Weghorst, Dumfries 2, Depay 2

7 Itália Immobile 2, Insigne, Locatelli 2, Pessina + 1 p.b.

7 Bélgica Lukaku 3, Meunier, T. Hazard, De Bruyne + 1 p.b.

7 Portugal Ronaldo 5, Guerreiro, Diogo Jota

6 Espanha Morata, Laporte, Sarabia, Torres, 2 p.b.

5 Dinamarca Poulsen 2, Damsgaard, Christensen, Maehle

4 Ucrânia Yarmolenko 2, Yaremchuk 2

4 Alemanha Havertz, Gosens + 2 p.b.

4 Áustria Lainer, Gregoritsch, Arnautovic, Baumgartner

4 Suiça Embolo, Sefirovic, Shaqiri 2

4 Croácia Perisic 2, Modric, Vlasic

4 França 1 p.b., Griezmann, Benzema 2

4 Polónia Linetty, Lewandowski 3

4 Suécia Forsberg 3, Claessen

3 País de Gales Moore, Ramsey, Roberts

3 Rep. Checa Schick 3

2 Eslováquia Skrintar + 1 p.b.

2 Macedónia N. Pandev, Alioski

2 Inglaterra Sterling 2

1 Finlândia Pohjanpalo

1 Rússia Miranchuk

1 Hungria Fiola

1 Turquia Irfan Can Kahveci

1 Escócia (McGregor)