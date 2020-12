Arjen Robben alerta para sua despedida do futebol

Amsterdã, 4 dez (Prensa Latina) O experiente futebolista holandês Arjen Robben alertou hoje em comunicado que sua aposentadoria do esporte ativo pode ser completada no próximo ano se a lesão que sofre persistir.

Segundo o jogador, que se lesionou antes do início da temporada e a sua reabilitação não está ocorrerendo como gostaria, o que é difícil garantir que poderá regressar aos campos.



Robben afirmou que gostaria muito de regressar à sua equipe de Groningen, mas se referiu que primeiro terá que recuperar a sua melhor forma física e reiterou que neste momento as rotinas para conseguir 'infelizmente não mostram os resultados esperados'.



Em 2019 o ex-internacional holandês anunciou sua aposentadoria do futebol e meses depois surpreendeu ao anunciar que voltaria a calçar as chuteiras para vestir a camisa do Groningen, elenco modesto da primeira divisão em que treinou como jogador.



Atualmente, o Groningen está em oitavo lugar na classificação da Liga holandesa com 17 pontos, cinco pontos do quarto lugar, Feyenoord e dez atrás do líder Ajax.



jcm/rws/jcfl

