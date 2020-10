Tampa Bay busca um sonho, Yankees uma revanche na MLB

Washington, 5 de outubro (Prensa Latina) O Tampa Bay Rays buscará a partir de hoje chegar à disputa da Liga Americana pelo New York Yankees, em série melhor de cinco na Liga Principal de Beisebol.

Com um recorde de 40 vitórias e 20 derrotas em uma temporada regular atípica, os Rays estão concorrendo como um forte candidato para rivalizar com o vencedor do Houston Astros vs Oakland Athletics, mas primeiro eles devem passar o difícil obstáculo que serão os nova-iorquinos .



A segunda equipe mais vencedora do Big Top chega a esta fase depois de vencer o Toronto Blue Jays por 3-1 e 8-2, em uma das séries de wild card no circuito menos duradouro.



Os Rays terão a sua principal arma na área, onde foram a terceira melhor equipe da temporada regular com uma passagem de 3,56 corridas ganhas permitidas por nove innings, sendo a equipe com mais defesas após obter 23.



Por outro lado, e como motivação adicional, a equipe comandada por Kevin Cash conseguiu prevalecer em oito dos 10 jogos que disputou contra o Yankees, demonstrando uma superioridade surpreendente.



Por outro lado, o 'Bronx Bombers' buscará reverter o equilíbrio desfavorável contra o Tampa com seu poder ofensivo, que destruiu o arremesso dos Cleveland Indians ao marcar 23 touchdowns em dois jogos para eliminá-los dos playoffs.



Uma produção de 94 homers e mais de 300 RBIs são a carta de apresentação de Luke Voit, Aaron Judge e companhia para vencer Tyler Glasnow e Blake Snell, este último anunciado por Tampa para o primeiro jogo contra Gerrit Cole, designação dos Yankees.



A outra partida da Liga Americana terá como base o Houston Astros e o Oakland Athletics, a primeira em busca da disputa da flâmula que em 2019 obteve ao derrotar o Yankees, enquanto o Atletismo, que já havia melhorado seu desempenho do ano anterior Eles vão tentar discutir a supremacia no americano que não alcançam desde 1990.



jf / arp/db/gdc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=34813&SEO=tampa-bay-busca-um-sonho-yankees-uma-revanche-na-mlb