Municípios pela Paz celebram o Desporto

O presidente do Comité Paralímpico e o seleccionador da Palestina participam no debate organizado pela Câmara do Seixal no Dia Internacional do Desporto ao Serviço da Paz, que se assinala hoje.

Foto: CréditosAntónio Lacerda / EPA

Promovida pelo Movimento dos Municípios pela Paz, a iniciativa «O Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz» será moderada pela vereadora do Município do Seixal, Manuela Calado, e conta, na abertura, com a participação de Ilda Figueiredo, presidente da direcção do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC).

José Manuel Lourenço, presidente do Comité Paralímpico de Portugal, e Nader Jaiosy, seleccionador nacional da Palestina, integram o leque de oradores desta videoconferência, que arranca pelas 15h e termina com as intervenções do presidente da Câmara Municipal do Seixal e coordenador do Movimento Municípios pela Paz, Joaquim Santos, e do embaixador da Palestina, Nadir Abuznaid.

Em 2013, a assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o dia 6 de Abril como o Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz, criando um vínculo histórico com os primeiros Jogos Olímpicos modernos, realizados em 1896.

Várias organizações comemoram neste dia o papel do desporto na sociedade e o seu poder promotor de diálogo, compreensão e contributo para a inclusão social e a paz. Neste sentido, o Movimento Municípios pela Paz integra a comemoração da data na carta de compromissos definida pelos seus fundadores, como é o caso dos municípios do Seixal, Évora e Montemor-o-Novo.

