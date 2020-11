Ronaldinho deseja a Maradona rápida recuperação após a cirurgia

Brasília, 5nov (Prensa Latina) O ex-astro do futebol brasileiro Ronaldinho Gaúcho mandou hoje uma mensagem de incentivo à lenda do esporte argentino Diego Armando Maradona, que foi operado com sucesso na noite passada para drenar uma contusão no cérebro.

'Com todas as forças do mundo neste momento difícil, espero que em breve você possa estar com sua família e amigos, sorrindo e feliz', escreveu Dinho nas redes sociais, como alguns comentaristas também o apelidam.



Depois de passar por uma operação subdural, o ídolo argentino recebeu mensagens de apoio de várias personalidades, personalidades, clubes e entidades do futebol mundial.



Seu compatriota, Lionel Messi, desejou-lhe toda a força do mundo. 'Queremos vê-lo bem o mais rápido possível', escreveu o chamado Gênio da bola em seu perfil no Instagram.



A mensagem veio acompanhada de uma foto de ambos na etapa de Maradona como técnico da seleção argentina entre 2008 e 2010.



A estimativa é que o Pibe de Oro fique uma semana na clínica Olivos, localizada na periferia norte de Buenos Aires.



