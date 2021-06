Valentin Rozier pertence ao Sporting Clube de Portugal. Passou a época no Besiktas, em Turquia a agora pode passar a próxima época ao serviço de Spartak de Moscovo, na Rússia, comandado pelo português Rui Vitória.

O Spartak está interessado nos serviços do defesa-direito Rozier do Sporting

O jogador de futebol passou a última temporada no campeonato turco. O lateral-direito do Sporting Clube de Portugal, Valentin Rozier, que passou a temporada 2020/21 emprestado ao Besiktas, pode continuar a sua carreira no Campeonato da Rússia.

SCP pretende vender o jogador

De acordo com A Bola, o clube português pretende vender o francês de 24 anos durante a janela de transferências do verão. De referir que o Spartak quer aproveitar esta situação, disposto a oferecer cinco milhões de euros pelo jogador. O destino desta transição depende do novo treinador do rubro-branco Rui Vitória.

Anteriormente, foi relatado que o jogador deseja assinar o Dínamo de Moscou. Também na lista de candidatos ao zagueiro está o Besiktas.

Rozier ingressou no Sporting em julho de 2019 vindo de Dijon por € 5 milhões. Na última temporada, ele participou de 37 partidas, marcou três gols e deu sete assistências. Junto com a equipe de Istambul, o jogador de futebol se tornou o campeão da Turquia.

Aleksei Federov

Pravda.Ru

Foto:

By Gubi104 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20327863